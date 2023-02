Il sole esplode, è iniziato uno tsunami solare: allerta sulla terra

Una violenta esplosione solare ha provocato tsunami, le conseguenze si possono avvertire sulla Terra a causa dello scoppio che ha provocato l’espulsione della massa coronale e lo tsunami. Potrebbero esserci prossimamente tempeste geomagnetiche fino a livello G3.

Allerta sulla Terra e controlli continui per le unità di monitoraggio spaziale a causa di quanto accaduto sulla superficie del Sole. Un’esplosione terribile che ha provocato conseguenze che si potrebbero ripercuotere sul nostro Pianeta. Cosa succede? Quali sono le conseguenze?

Il Sole esplode sparando particelle pericolose nello spazio

È successo davvero! La stella più grande del sistema solare ha mostrato dei movimenti e attività che stanno preoccupando le autorità competenti. L’allarme è stato lanciato, il Sole è esploso, no non è completamente distrutto ma una forte esplosione avvenuta sulla sua superficie ha causato delle conseguenze preoccupanti per il Pianeta blu. L’evento ha, letteralmente, sparato nello spazio una nube composta da particelle cariche creando tempeste elettromagnetiche.

Questo significa che un CME è diretta proprio verso la Terra a causa dell’incredibile brillamento del Sole di classe X2.2 che ha portato all’espulsione dalla stella di massa coronale. La direzione presa da tale formazione, ha messo in allerta gli scienziati che monitorano lo spazio, questo perché viene proprio verso di noi. Cosa potrebbe accadere alla popolazione? Come proteggersi da tale evento?

Tempeste elettromagnetiche in arrivo dallo spazio

Gli analisti NOAA stanno lavorando per comprendere la struttura che compone la nube ricreando dei modellini posti sulla traiettoria della CME. Questo per verificare i movimenti possibili e l’eventuale arrivo sul pianeta con le possibili conseguenze. Per ora è meglio stare tranquilli e osservare gli aggiornamenti degli esperti che ci diranno presto se le particelle espulse con lo tsunami solare, cambia direzione.

La macchia solare di nuova generazione, denominata AR3229, ha creato il brillamento solare classificato x2.2 il giorno 17 febbraio 2023 alle ore italiane 21:16. La NASA, tramite SDO Solar Dynamics Observatory, ha potuto registrare l’avvenimento con impulso ultravioletto. Le conseguenze sono avvenute tramite radiazione del flare con ionizzazione della superficie dell’atmosfera della Terra. Questo ha portato a un vero e proprio blackout di onde corte radio in USA.

Cosa può accadere alla Terra con le tempeste elettromagnetiche

Prima di tutto è importante capire cosa sono queste tempeste dovute alle violente esplosioni solari. Si tratta di particelle che vengono espulse dal Sole e sparate nello spazio a grande velocità. Talvolta queste masse coronali vanno in direzione della Terra provocando disturbi del campo magnetico. L’impatto provoca alla magnetosfera terrestre una forte reazione di contraccolpo che potrebbe portare a interferenze e blocchi delle comunicazioni e distribuzione elettrica.

Le tempeste elettromagnetiche sono inoltre associate all’aurora boreale che tutti conoscono come un evento spettacolare senza comprenderne la reale natura. In ogni caso restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti per conoscere le eventuali variazioni di direzione delle particelle solari.