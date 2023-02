Auto: immagina di non averla, sai quanto risparmieresti? Facciamo due conti

Prima di comprare un’auto bisogna guardare non solo al costo della vettura in sé ma anche a quello del suo mantenimento.

Un’auto, infatti, ha bisogno di continui esborsi di denaro, dal carburante alla revisione fino all’assicurazione e alla tassa automobilistica.

In questo articolo prenderemo in considerazione i costi che vanno necessariamente sostenuti nel momento in cui si entra in possesso di un’auto e la si usa regolarmente.

Auto: immagina di non averla, costo medio di mantenimento

In primis bisogna considerare che il costo medio per mantenere un’automobile in Italia è di 1.614 euro all’anno.

Questo costo è comprensivo delle spese principali come carburante, assicurazione, tassa automobilistica e revisione del veicolo. Queste voci hanno naturalmente un costo differente a seconda della diversa regione in cui un’auto viene acquistata e utilizzata: i dati che riporteremo di seguito vanno considerati come una media indicativa.

Scomponendo il costo medio annuo per mantenere un’automobile abbiamo:

Carburante: 891 euro;

Assicurazione: 573 euro;

Bollo e revisione: 149 euro.

Quanto costa mantenere un’auto in ogni regione

Secondo i dati, mano a mano che si scende lungo la penisola i costi di mantenimento di un auto vanno inesorabilmente ad aumentare.

La Liguria risulta essere la regione in cui il mantenimento di un’automobile costa meno in assoluto: la spesa media annua per una singola vettura è di 1.498 euro.

In Campania, invece, il costo di mantenimento di un’auto è quello più alto d’Italia: in media si spendono 2.112 euro annui.

I costi di mantenimento nel dettaglio

Come si evince dai dati riportati nel primo paragrafo, l’importo più alto fra quelli che compongono la media nazionale è quello della polizza RCA.

In particolare, il costo dell’assicurazione auto più alto d’Italia si registra in Campania, regione in cui avviene ogni anno un gran numero di sinistri.

La regione dove la polizza assicurativa auto costa meno è la Val D’Aosta, segno che il numero di incidenti stradali che si verifica ogni anno è davvero molto basso.

Per quanto invece riguarda il bollo e la revisione, nella metà delle regioni italiane i cittadini sostengono un costo identico, pari a 136,60 euro.

In Lombardia, Friuli e Sardegna, invece, il costo di entrambi è pari a 192,20 euro all’anno. Vale la pena ricordare che la revisione va effettuata dopo 5 anni dall’acquisto e successivamente ogni anno, quindi si tratta di un costo che incide meno in un primo periodo e in maniera più significativa dopo il primi 5 anni di possesso.

Da ultimo, il costo di mantenimento auto è superiore alla media in almeno sei regioni italiane. Nel dettaglio, gli abitanti di Umbria, Veneto, Toscana, Puglia, Calabria e, naturalmente, Campania, pagano più di 1.614 euro per mantenere un’auto tutto l’anno.