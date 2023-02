Burro cacao, sicuri non ci siano controindicazioni? Attenzione alle labbra

Quando le labbra sono screpolate si utilizza il burro cacao per idratarle e ammorbidirle. Ma fa davvero così bene? In realtà non è un prodotto che fa bene come si può pensare. Segui i consigli che trovi di seguito per evitare qualsiasi problema sia in estate che in inverno.

In inverno, con il freddo e il vento, le labbra tendono a seccarsi e screpolarsi anche più che nella bella stagione. Per tale ragione molti utilizzano il burro cacao per cercare di arginare questo problema fastidioso, quello che non tutti sanno è che questo prodotto non è la soluzione giusta e può peggiorare il problema. Scopri perché.

Labbra screpolate, non usare il burro cacao

Se le tue labbra iniziano a screpolarsi non devi utilizzare il burro cacao. Il balsamo labbra più famoso e usato, infatti, può aumentare la secchezza della delicata pelle delle labbra disidratandola. La prima sensazione che dona il prodotto è di sollievo e morbidezza, questo porta a un uso continuo del prodotto che porta persino a una dipendenza da burro cacao.

Non parliamo di suggestione, avrai visto anche tu che in seguito alla sospensione dell’utilizzo dello stick per labbra, la pelle inizia rapidamente a squamarsi. Si tratta di una conseguenza dell’applicazione dell’ammorbidente per labbra. Ma, allora, cosa si può utilizzare per evitare la screpolatura della bocca? Vediamo quali sono le migliori alternative.

Le migliori alternative naturali al balsamo labbra

Le labbra devono essere sempre mantenute idratate, per farlo prima di tutto si deve bere il giusto quantitativo di acqua naturale e si deve seguire un’alimentazione bilanciata ricca di frutta e verdura. Fatto questo doveroso appunto alimentare su cui si basa l’idratazione corretta di tutto il corpo, passiamo a conoscere i prodotti naturali per proteggere le labbra dagli eventi esterni.

L’aloe vera è uno dei rimedi naturali più efficaci contro la screpolatura delle labbra in quanto le mantiene perfettamente idratate contrastando la secchezza. L’estratto della pianta, inoltre, è ricco di polisaccaridi che permettono alla pelle di trattenere l’umidità mantenendo le labbra in perfetta forma. Un altro metodo 100% naturale è il miele che ha proprietà altamente curative e riparatrici. Inoltre questo dolcissimo prodotto naturale allevia il dolore che si prova in presenza dei piccoli tagli delle labbra screpolate e impedisce ai batteri di infettare la pelle.

Infine non possiamo dimenticare l’olio di cocco con le sue proprietà emollienti che mantiene le labbra umide, morbide e non permette che si secchino. Il cocco è anche un ottimo antinfiammatorio quindi riporta le labbra in perfetta salute togliendo il dolore dei tagli e dell’infiammazione. Prova questi prodotti naturali per mantenere le tue labbra sempre perfette e idratate.