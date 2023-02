Whasapp: il trucco per sconvolge ogni certezza, fanne buon uso

Whatsapp, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo, nasconde un menù segreto che permette di attivare innumerevoli funzioni. Ma dove si trova e come si attiva? Siamo qui per fartelo scoprire e imparare a utilizzare per avere vantaggi inaspettati.

L’App di messaggi scritti, vocali, chiamate e videochiamate, viene continuamente ottimizzata aggiungendo novità importanti e utili oltre che per essere sempre al passo con i tempi con i nuovi dispositivi mobili e le loro potenzialità. Ecco quali sono le ultime novità di Whatsapp per iOS e Android.

Il menù segreto di Whatsapp che dovresti conoscere

L’applicazione di messaggistica di Mark Zuckerberg continua a migliorarsi e ad avere successo proprio per le interessanti funzionalità di Whatsapp, la praticità e la velocità del sistema. Tra le tante funzioni ne esiste una che quasi nessuno conosce, stiamo parlando del menù segreto in cui sono elencate le scorciatoie per azioni rapide. Ma quali sono? Nel menù nascosto troviamo l’avvio di una conversazione con un contatto a scelta, l’azionamento della fotocamera, la ricerca e selezione di una chat, ricerca del codice QR da condividere con un contatto.

Ricordiamo che il menù segreto resta tale fino al momento in cui l’utente non lo attiva, quindi le sue funzioni rimangono divise dal menù principale quello che tutti conoscono. Per attivarlo si devono svolgere alcune semplici operazioni che sono intuitive quindi facili da svolgere, bisogna però sapere che ci sono lievi differenze da i sistemi operativi. Vediamo come funziona il menù segreto su iOS e Android.

Come attivare le funzioni nascoste su iOS e su Android

Attivare il menù segreto non è per niente difficile, non serve essere sviluppatori o informatici per farlo, la base è sempre la stessa anche se alcune funzioni possono essere diverse. La prima cosa da fare è aprire lo Store in entrambi sistemi operativi e aggiornare l’applicazione di messaggistica Whatsapp. Fatto questo non resta che cliccare sull’icona dell’App presente sul telefono e subito si apre una schermata con le scorciatoie possibili.

Lo stesso menù compare su iOS e su Android anche se ci sono diverse differenze, vediamo quali sono:

Chi possiede un Melafonino, sulla schermata con opzioni nascoste compaiono i tasti Elimina o Condividi App, Condividi contatto con codice QR, Modifica la schermata primaria, Avvia fotocamera, Chat, Ricerca contatto.

I possessori di Android, invece, vedranno comparire i seguenti tasti: Modifica schermata, Widget, Disinstalla app, info sull’applicazione, contatti frequenti. Tutto questo si può avere solo dopo aver scaricato l’ultimo aggiornamento Whatsapp. Naturalmente possono esserci dei cambiamenti per la continua evoluzione dell’app o se si sceglie di usare Whtasapp in versione beta.