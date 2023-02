Entra in posta e scopri cosa puoi fare con la tua Postepay: cellulare in mano

PosteMobile ha lanciato delle nuove offerte estremamente vantaggiose, attivabili dallo scorso 6 febbraio sia in Poste, sia online.

I servizi che PosteMobile offre sono di tutto rispetto, ma alcune promozioni attivabili allo sportello non sono attivabili online, e viceversa.

In questo articolo scopriamo quali sono le nuove offerte di PosteMobile, e quali sono i servizi aggiuntivi delle offerte dedicate.

PosteMobile: le nuove promozioni

Come si anticipava in apertura, ci sono alcune offerte di PosteMobile attivabili solo allo sportello, e altre attivabili online.

Partendo dalle offerte che è possibile attivare on-line abbiamo:

Creami extra wow 300, che offre chiamate ed sms senza limiti e 300 gb al mese;

Creami extra wow 150, anch’essa con sms e chiamate senza limiti, ma con 150 GB di traffico dati al mese.

Queste offerte possono essere richieste con o senza portabilità ma soltanto online.

Chi invece vuole attivare le opzioni alle Poste può usufruire di altre due offerte molto vantaggiose, che come vedremo sono pensate per chi ha esigenze diverse.

Le offerte di PosteMobile allo sportello

Le offerte di PosteMobile attivabili allo sportello sono due. In particolare, abbiamo:

Creami extra wow 200, con chiamate ed sms illimitati, e 200 GB ogni mese;

Creami extra wow 50 x 2, che fino al 4 di marzo permette di avere il doppio dei giga pensati per questa offerta, che quindi diventano 100. In aggiunta, avremo anche chiamate e messaggi senza limiti.

Inoltre, anche le offerte attivabili allo sportello possono essere chieste con o senza portabilità.

Come verificare l’offerta residua

Per gestire e monitorare le proprie offerte, i clienti di PosteMobile possono usare l’app Postepay.

Per farlo, bisogna registrarsi sul sito di poste.it e accedere all’App con le credenziali create per entrare nell’area personale del sito di Poste Italiane.

In particolare, sarà possibile controllare quanti giga sono stati consumati durante il mese, ricaricare il credito, e richiedere assistenza ad un operatore tramite chat.

Condivisione dei giga e altri servizi

Un’interessante opzione offerta dalle SIM di PosteMobile, è quella che prevede la possibilità di usare i giga previsti nella propria offerta non solo col proprio dispositivo mobile principale ma anche con gli altri.

Altri interessanti servizi che SIM PosteMobile offre gratuitamente sono quelli relativi alla verifica delle offerte attive sul proprio numero, ma anche il servizio ti cerco e richiama ora.

Per accedere a tali servizi, bisogna telefonare al numero 401212, oppure, come si è visto prima, occorre utilizzare l’app Postepay.

Infine un ulteriore e interessante servizio PosteMobile è quello “roaming like at home” all’estero.

Questa opzione, dettata dalle norme europee, permette di usufruire della propria connessione internet in tutti i paesi dell’Unione, pagando la tariffa nazionale senza costi aggiuntivi. Tuttavia, i giga disponibili in roaming non sono uguali per ogni offerta perché dipendono dal piano selezionato.