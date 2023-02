Una vincita stratosferica con una giocata da pochi soldi: il re del gratta e vinci

A Meda, in Brianza, un fortunatissimo giocatore d’azzardo ha messo ha segno un colpo da migliaia di euro giocando semplicemente una banconota da 5 euro: ecco quanto ha vinto il fortunato.

Torna una vittoria davvero molto fortunata per un gratta e vinci, questa volta in Brianza, dove un fortunatissimo giocatore è riuscito a portarsi a casa una somma davvero considerevole, giocando una banconota da 5 euro.

La dea bendata ha sicuramente baciato l’uomo, ancora non identificato, che ha effettuato la fortunatissima giocata al Bar Bivio in via Indipendenza a Meda.

La giocata ha fruttato una vincita di ben 300 mila euro, una somma davvero di tutto rispetto per aver comprato un ticket del gioco a premi famosissimo “il miliardario”.

La vincita è stata già riscossa dalla persona che ha portato a casa un bel gruzzolo ed ora certamente si starà godendo i frutti della sua fortuna sfacciata.

Vincita incredibile al Gratta e vinci: cosa ne pensano i titolari

Intanto i titolari del posto hanno già confermato la vincita, anche se non è la prima che questo bar vede, di vincita da migliaia di euro: era già capitato infatti altre due volte che il bar fortunato elargisse biglietti vincenti: nel 2005 un cliente aveva vinto 4 milioni di euro al Totocalcio, e ancora nel 2003 erano stati vinti 300mila euro con la Tris (scommesse ippiche).

Questo ci è stato raccontato proprio dallo stesso responsabile del Bar, Alessandro Sgotto, che da 30 anni gestisce con grande fortuna questo locale.

Ma non è stato l’unico brianzolo ad essere fortunato, infatti qualche giorno prima un’altra giocata da 300 mila euro di vincita era stata effettuata sempre in Brianza, a Seregno, alla rivendita del bar San Carlo in via Colzani. Anche in questo caso il biglietto vincente era stato di un gratta e vinci del “miliardario”.

A Seregno poi, sempre in Brianza, era stata vinta anche una somma ancora maggiore, di circa mezzo milione di euro. dunque si può dire che la Brianza sia una parte d’Italia davvero fortunata.

Le sestine del Superenalotto: vincono in novanta

Intanto lo scorso weekend sono stati estratti anche i numeri del Superenalotto, con la vincita di ben 371 milioni di euro messa a segna da ben 90 persone con novanta biglietti vincenti.

Una vincita di 4 milioni di euro ciascuno che fa ripartire il gioco, che si era ormai spento da circa 2 anni senza nessun 6, l’ultimo infatti era stata la vincita di 191 milioni nelle Marche nel 2021.