PayPal, cosa succede se qualcosa va storto nel tuo acquisto online

Quando si fanno acquisti online, possono esserci degli imprevisti. Ma cosa succede quando qualcosa va storto? Facciamo chiarezza.

Oggi, un numero sempre crescente di consumatori preferisce acquistare online. Del resto, si tratta di un’alternativa più comoda e veloce rispetto allo shopping nel punto vendita fisico. Insomma, i consumatori sanno bene che comprare online offre benefici che uno store fisico non può dare.

Innanzitutto, sono negozi aperti ogni giorno dell’anno, 24 ore su 24. Pertanto, gli utenti possono dedicarsi allo shopping in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo si voglia. Acquistare online, rende anche più facile e veloce comparare i prezzi dei diversi prodotti, in modo da scegliere quello più conveniente ed offre una vasta gamma di scelta anche nel caso di prodotti di nicchia.

Oltre a numerosi vantaggi, però, gli acquisti online comportano alcuni punti a sfavore. Tra i principali svantaggi dello shopping online, l’impossibilità di toccare con mano la merce che si desidera comprare. Pertanto, si potrebbe pagare qualcosa e non esserne poi soddisfatti, oppure, potrebbe arrivarci un oggetto diverso da quello che abbiamo ordinato o peggio ancora, difettoso. Ma cosa succede quando si incappa in questo tipo di imprevisti?

PayPal: cosa succede quando qualcosa va storto nel tuo acquisto online

Acquistare online è un modo eccellente per fare shopping comodamente dal divano di casa. Tuttavia, oltre a diversi vantaggi, gli acquisti online non sono privi di imprevisti. Ad esempio, potrebbe andare storto qualcosa dopo aver effettuato un pagamento PayPal. Cosa fare in questi casi?

Ebbene, nel caso di imprevisti con pagamenti PayPal, può essere utile sapere che la piattaforma mette a disposizione degli utenti un servizio di “protezione acquisti” che consente di annullare un pagamento ancora non riscosso dal venditore oppure di ottenerne il rimborso, nel caso sia stato effettuato.

Per annullare un pagamento non ancora riscosso, basta aprire l’app PayPal, selezionare il pagamento da annullare e cliccare sulla voce “Annulla pagamento”. Qualora, si tratti di pagamenti completati, per cui l’operazione di annullamento non fosse disponibile, bisognerà contattare direttamente il destinatario usando l’indirizzo di posta elettronica indicato nei dettagli della transazione, richiedendo il rimborso. L’importo verrà riaccreditato direttamente sulla carta utilizzata per effettuare il pagamento. Purtroppo, i tempi per i rimborsi sono un po’ lunghi. Potrebbero volerci fino a trenta giorni affinché l’importo risulti sull’estratto conto della carta. Se, invece, malauguratamente, il venditore non rispondesse o non sia disposto ad effettuare il rimborso dell’importo richiesto, è possibile aprire una contestazione nel Centro risoluzioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data del pagamento.