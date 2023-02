Digitale terrestre cambia di nuovo, aggiornati! Le novità 2023

La Tv italiana ha subito dei cambiamenti radicali grazie all’avvento del digitale terrestre che si è adeguata agli standard europei. La trasformazione della Tv è iniziata gradualmente nei primi 10 anni del Duemila, arrivando rapidamente a rappresentare un cambiamento storico della tecnologia. Ma ancora non è finita, cosa sta succedendo?

Il passaggio del sistema di ricezione e frequenze della televisione, è stato dal metodo tradizionale analogico a quello digitale. L’inizio è stato più difficile, un cambiamento che ha modificato le abitudini dei cittadini con il decoder e tante critiche ma poi tutti si sono adeguati. E ora? Si cambia di nuovo.

Digitale terrestre si cambia, sei pronto?

Negli ultimi anni il digitale ha subito diverse modifiche, cambiamenti e miglioramenti che hanno un po’ scombussolato la vita degli italiani. Precisamente dal 30 giugno 2022 si è reso necessario liberare la banda che deve essere utilizzata dalle reti 5G precedentemente utilizzata dai decoder. Per tale ragione si è attivata l’operazione denominata Switch off, ovvero il processo di spostamento di banda che ha costretto gli utenti ad aggiornare i canali, cambiare il decoder o acquistare una Tv di ultima generazione con digitale terrestre incorporato.

A partire dal 1 gennaio 2023, i mutiplex locali ma anche quelli nazionali, sono stati costretti ad adeguarsi alla nuova tecnologia per le trasmissioni televisive in DVB-T2. Nel corso del nuovo anno, tutti i canali che si sono adattati alla definizione in HD sono già stabili. Mentre quelli che ancora non lo hanno fatto dovranno adeguarsi per non scomparire dagli schermi. Il cambiamento è iniziato già da dicembre 2022, l’avvertimento alla popolazione è stato dato con largo anticipo.

La Tv cambia con il nuovo digitale terrestre

Da fine anno 2023, tutti i canali a bassa definizione hanno subito una declassificazione e posizionate con numerazioni differenti da quelle classiche. Ad esempio, RAI1, da sempre presente sul canale 1 si trova ora al canale numero 101 oppure al canale 501. Nella nuova versione in HD RAI1 è ancora al primo posto del telecomando. Un cambiamento che ha permesso di riposizionare e spostare tutti i canali sulla nuova banda di trasmissione.

Bisogna anche dire che sul profilo Instagram del Ministero delle Infrastrutture, lascia ancora dei dubbi su ulteriori eventuali novità. Il processo di cambio frequenze della Tv è sempre una cosa difficile ma che si affronta con gradualità per facilitare la comprensione ai cittadini. La novità è che nel 2024 potrebbe esserci un nuovo Switch off che gli italiani si devono preparare ad affrontare per il prossimo anno se non si conclude nel 2023.

Meglio non aspettare, quindi, ma adeguarsi in fretta per evitare confusione e il rischio di restare senza i programmi televisivi preferiti. Basta acquistare un decoder DVB-T2 tenendo conto che, nelle Tv comprate dolo il 20218 è integrato nel dispositivo. Altrimenti si può collegare un digitale terrestre esterno per guardare i nuovi canati Tv in HD.