Monete, i collezionisti vogliono questa 10 lire: ti offrono tanti soldi

I collezionisti e gli appassionati di monete sono alla continua ricerca di pezzi rari e particolari da aggiungere alla propria raccolta. C’è chi offre davvero tanti soldi per questa 10 lire.

Al giorno d’oggi, molte vecchie banconote e monete in Lire hanno un incredibile valore agli occhi dei collezionisti e degli appassionati di numismatica. Tant’è che possedere un esemplare, particolarmente, ricercato ed ambito potrebbe far guadagnare un bel gruzzoletto in euro.

Sono diversi i pezzi delle vecchie Lire che valgono davvero tanti soldi, tra questi, un esempio è la moneta da 10 Lire con la Spiga. Negli anni, sono tantissimi i pezzi coniati. Infatti, la moneta da 10 lire con la spiga è stata realizzata per la prima volta nel 1951. Tuttavia, le 10 lire non sono tutte uguali e solo alcuni particolari esemplari promettono il guadagno di cifre pazzesche. Questo perché, gli esperti di numismatica sono alla continua ricerca di monete rare. La rarità di una moneta dipende principalmente dal numero di pezzi realizzati inizialmente, ovvero, la tiratura. Una moneta potrebbe essere rara anche a causa di errori di conio, quindi immesse per pochissimo in circolazione.

Chiaramente, a raggiungere valutazioni numismatiche da capogiro, sono gli esemplari tenuti in ottimo stato di conservazione, che quindi si presentano in condizioni Fior di Conio. Viceversa, una moneta che presenta evidenti graffi o segni di usura vedrà precipitare, anche di molto, il proprio valore.

10 Lire con la spiga: quanto vale oggi

La 10 lire con la spiga è stata realizzata per la prima volta nel 1951. Si tratta di una moneta, estremamente leggera, grazie anche al materiale di cui si compone, ovvero l’Italma. Infatti, pesa poco meno di un grammo ed ha un diametro di 25 mm.

Riconoscere una di queste monete è un’operazione davvero molto semplice, giacché, proprio come ricorda il nome, 10 lire spiga, su uno dei lati sono raffigurate due spighe che formano una “V”. Mentre, in alto a destra è riportato il valore nominale dell’esemplare “10”. Il retro è caratterizzato dalla presenza di un aratro, oltre che dalla scritta “REPVBBLICA ITALIANA”, la data di conio e la lettere “R”, ad indicare la Zecca di Stato presente a Roma.

Come abbiamo anticipato, non tutte le dieci lire con la spiga hanno lo stesso valore, ma un esemplare più raro come, ad esempio, la 10 lire con la spiga del 1954 o del 1965, può valere davvero tanti soldi. Non è difficile trovarne in vendita sui migliori siti di aste online, ad oltre 3 mila euro.