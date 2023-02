Gratta e vinci, come riconoscere quelli fortunati? La risposta ti sorprenderà

Si dice che i gratta e vinci che portano più fortuna si possono riconoscere molto più facilmente, ma questo sarà vero o solo una leggendaria bugia?

I gratta e vinci, come tutti i giochi a premi in Italia, sono l’azzardo che la persona fa puntando dei soldi su una biglietto che potrebbe ridargli indietro molti più soldi… potrebbe, ovviamente, non è certo.

In questo periodo di profonda difficoltà ed incertezza in molti cercano nella sorte, nella dea bendata, un sinonimo di riscatto sociale ed economico, sperando nel vincere tanti soldi da non doversi più preoccupare del futuro.

Cosi, dalle difficoltà, nascono le leggende, i miti di come poter riuscire con facilità, sbarcare il lunario senza troppa fatica… anche con giochi d’azzardo come il gratta e vinci.

Ma è davvero cosi? Questa situazione è reale o solo frutto della fantasia dei più?

Vincere al gratta e vinci con dei trucchi: è davvero possibile o solo una fantasia?

Insomma, esistono o no questi famosi trucchetti che permetterebbero di vincere al gratta e vinci o in altri giochi d’azzardo facilmente? La risposta è no, non esistono.

Pensateci bene, se ci fossero trucchetti precisi e schematici per vincere, probabilmente in molti riuscirebbero a sbarcare il lunario e non vi sarebbe più un motivo per coloro che gestiscono questi giochi di continuare.

Inoltre non esistono generalmente trucchi per queste cose anche perché si tratta sempre di giochi d’azzardo, giochi legati alla fortuna e con la fortuna non si scherza ne si bara: non ci sono metodi precisi che rendono qualcuno più o meno fortunato, è solamente una questione che viene collegata al caso.

Dunque in caso non foste abbastanza sicuri di potervi permettere di giocare d’azzardo, meglio non farlo e se lo fate, bisogna sempre farlo con tutte le precauzioni necessarie per non rischiare di perdere anche i soldi che non si hanno: ricordatevi che esiste la ludopatia, una brutta malattia che coinvolge le persone a giocare sempre di più, fino spesso a perdere tutto.

Inoltre giocare d’azzardo è molto rischioso, inizialmente infatti si gioca magari con il fine di vincere, ma successivamente quando le perdite saranno state abbondanti, si giocherà con il fine di recuperare i soldi persi.