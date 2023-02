Twitter a pagamento, leggenda o realtà? Giudicate voi

Novità sulla sicurezza in Twitter, ma attenzione, sarà solo per pochi. Elon Musk predilige il guadagno alla sicurezza dei propri utenti.

Il noto social network Californiano, infatti, ha da tempo introdotto la possibilità di ottenere la spunta blu dietro il pagamento di una somma in denaro.

Ora, però, la spunta blu non offrirà soltanto i servizi aggiuntivi ai quali siamo abituati, ma anche dei servizi legati alla sicurezza, che sarebbe meglio fornire a tutti indistintamente.

In questo articolo vedremo a grandi linee Come funziona Twitter Blue, e c qual è il nuovissimo servizio legato alla sicurezza del proprio account di recente introdotto solo previo abbonamento.

Twitter Blue: cos’è e come funziona

Twitter blue è l’opzione che consente agli utenti Twitter di ottenere la cosiddetta “spunta blu”. La spunta indica un account verificato, dunque più attendibile e funzionale, ma solo in seguito al pagamento di un abbonamento mensile.

Per chi, invece, aveva già ottenuto la spunta blu in passato, quando era relegata agli utenti di spicco del social, è prevista una specificazione della propria condizione di utente che ha ottenuto la spunta blu in un periodo ante Twitter Blue.

L’abbonamento per ottenere la spunta blu di Twitter costa 8 euro al mese se il servizio viene richiesto per essere utilizzato da browser, mentre per chi vuole connettersi sul proprio iPhone, il servizio costa 11 dollari al mese.

Inoltre, in Twitter, sono presenti anche altri due tipi di spunta, ossia quella dorata e quella argentata.

In particolare, quella dorata fa riferimento agli account aziendali, mentre quella argentata agli enti pubblici.

Tornando a quello che ci interessa, fra le tante opzioni di Twitter Blue ci sarà anche quella che permetterà di ottenere un codice alfanumerico per l’autenticazione a due Fattori. Vediamo in dettaglio come funzionerà.

Spunte Blu e autenticazione a due Fattori: la mossa di Musk

Autenticarsi a due fattori sarà possibile soltanto in seguito al pagamento dell’abbonamento. Sebbene ancora non abbia riscosso molto successo, la trovata di Musk introduce anche la prerogativa sulla sicurezza della quale abbiamo già parlato.

In particolare, l’autenticazione a due fattori permette di utilizzare due diversi metodi di autenticazione per accedere a Twitter.

In seguito all’attivazione dell’opzione, sarà infatti possibile effettuare l’accesso da un dispositivo diverso rispetto a quello utilizzato per effettuare l’iscrizione, quello che si utilizza abitualmente, ma soltanto in seguito all’inserimento di un altro codice alfanumerico.

Questo codice sarà richiesto in aggiunta all’username e alla password che si utilizzano abitualmente per accedere al social network. Le modalità di arrivo di questo codice alfanumerico sono tramite sms, che verrà inviato soltanto al numero precedentemente indicato durante la registrazione al servizio.