Stai cercando un’auto usata? Probabilmente cercheranno di truffarti: come anticiparli

Conoscere alcuni trucchi per evitare di prendere delle grandi fregature quando si compra una macchina è fondamentale: ecco come riconoscere e prevenire un’eventuale truffa.

Comprare una macchina usata non è mai cosa da niente: bisogna sempre fare attenzione ad una serie di dettagli, controllare la macchina da cima a fondo e soprattutto stare attenti alle fregature.

Infatti spesso chi mette in vendita una macchina usata, soprattutto che abbia molti anni, cerca di nascondere eventuali difetti… o spesso anche peggio!

C’è chi per guadagnare mille euro in più sulla vendita finale dell’automobile è capace di manometterla cosi da renderla più appetibile agli occhi del compratore.

In che modo è possibile manomettere un’automobile e quali sono le conseguenze di ciò?

Auto con tanti chilometri… che vengono manomesse: ecco in che modo

Come detto molte auto che sarebbero usate, in realtà poi vengono in qualche modo manomesse per sembrare più nuove di quanto sono. Ma in che modo?

Come tutti sappiamo, per valutare quanto un’automobile sia effettivamente nuova, il primo parametro da prendere in considerazione riguarda il conteggio dei kilometri della macchina. Ovviamente più la macchina avrà fatto chilometri, più sarà stata usata.

Ecco dove cade l’asino esattamente, infatti spesso i furbi venditori, pur di vendere quella macchina ad un prezzo maggiorato, manomettono il contachilometri, cosi che la macchina risulti più nuova di quanto è in realtà.

Questa ovviamente in Italia è una pratica illegale che è anche punibile per legge, ma questo non ferma mai i furbetti di turno. Dunque l’unica cosa che puoi fare è utilizzare tutti gli accorgimenti possibili.

Per esempio non badare mai al prezzo iniziale se eccessivamente basso, perché dietro potrebbe esserci un trucco per indurti a pensare che sia un’offerta imperdibile, quando magari per i soldi che hai speso per compare quella macchina a meno prezzo, ne spenderai poi il doppio per tutti i problemi che ti darà successivamente.

La soluzione per evitare di subire pesanti fregature e andare a rimetterci un sacco di soldi? La maniera migliore è quella di far controllare la macchina da un meccanico, appurando effettivamente che i chilometri siano quelli e che la macchina non abbia altri gravi problemi che sono stati nascosti. In questi casi è sempre meglio tutelarsi.