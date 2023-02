Quanto costa andare al lavoro, ve lo siete mai chiesti? Sorprendente

È risaputo come le retribuzioni italiane non siano molto alte, e le spese dei lavoratori in tutta Italia siano sproporzionate rispetto alle entrate.

Queste spese, infatti, oltre a riferirsi alle tasse molto elevate, riguardano anche il semplice spostamento per recarsi al lavoro.

A tal proposito, è stata di recente effettuata un’indagine che ha rivelato qual è il costo per recarsi al lavoro di ogni Italiano, ma non solo.

Durante il tragitto per arrivare al lavoro si perde anche del tempo, che viene sottratto alla vita privata del lavoratore ogni giorno. Scopriamo dunque nel dettaglio quali sono i dati dell’indagine sul costo e sul tempo che ogni italiano impiega per andare a lavoro.

Quanto pagano gli italiani per andare al lavoro

In Italia, gli spostamenti per andare al lavoro comportano per ogni lavoratore un dispendio significativo di denaro.

L’indagine sul costo che ogni italiano sostiene per andare a lavoro, è stata effettuata da Regus, e ci parla di una percentuale significativa rispetto alle finanze private dei cittadini.

Chi si sposta per andare in ufficio, infatti, deve sborsare almeno il 5% della propria retribuzione annua solo per recarsi al lavoro.

Il dato medio però, non deve ingannare, perché il 21,3% dei lavoratori italiani a volte spendono il 10% della loro retribuzione annua per andare al lavoro.

Inoltre, il 22,6% degli italiani intervistati, lungo il tragitto per recarsi in ufficio impiega una somma che va dal 5 al 10% della propria retribuzione annua. Solo il restante 56,1% spende una cifra inferiore al 5%.

Non solo soldi, ma anche tempo

Dall’indagine di Regus è inoltre emerso che per andare al lavoro non si spendono soltanto molti soldi, ma anche tanto tempo.

Dalla predetta ricerca emerge infatti che il 40% degli intervistati, per andare al lavoro, ci mette almeno un’ora ogni giorno.

L’indagine è stata svolta su un campione di 22.000 lavoratori, che si è dimostrato particolarmente rappresentativo della popolazione italiana. L’indagine, infatti, ha preso in considerazione sia semplici professionisti, sia veri e propri Manager.

Guardando alle percentuali nel dettaglio, scopriamo che il 27,8% degli italiani impiega un quarto d’ora per arrivare al lavoro, mentre il 31,3%, perde soltanto una mezz’ora. L’11%, invece, impiega tra 45 minuti e un’ora, e soltanto il 21,10% da 30 a 45 minuti.

Da ultimo bisogna considerare anche quei lavoratori che per andare al lavoro impiegano più di un’ora. La percentuale riferibile a questi ultimi è pari all’8,8% degli intervistati, un numero di persone che, sebbene inferiore, comporta il disagio superiore di tutti. Anche in merito ai costi sostenuti.