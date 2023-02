Pannelli fotovoltaici, ora anche casalinghi: installali e non pensarci troppo

Se stavi pensando di installare dei pannelli fotovoltaici a casa, ma non sei ancora convinto di installarli sul tetto, ecco la soluzione pratica e veloce che fa per te: i pannelli solari casalinghi.

Oramai l’installazione dei pannelli fotovoltaiici è diventato qualcosa di assolutamente comune, nei palazzi, nei condomini, ma anche nelle stesse case.

I pannelli fotovoltaici fungono da conduttori per prendere energia solare e trasformarla in energia elettrica, questo lo sappiamo tutti, ma la noia di tenerli sul tetto, magari anche la difficoltà di montarne di cosi grandi, a volte potrebbe bloccare nel farli montare.

Eppure una soluzione c’è, semplice ed efficace, che potrebbe certamente farti molto comodo: il pannello fotovoltaico casalingo, che per l’occasione è stato rinominato con la definizione plug and play, ovvero che tradotto sarebbe inserisci ed accendi.

Un metodo semplice e veloce per ottenere energia elettrica pulita, senza la necessità di obbligatoriamente montare i grandi pannelli fotovoltaici sul tetto di casa. Ma come funzionano questi piccoli pannelli solari casalinghi?

Plug and play: il pannello fotovoltaico direttamente dentro casa

Questo piccolo pannello fotovoltaico ha una modalità di utilizzo estremamente semplice, infatti si può montare direttamente in casa e riesce a trasformare l’energia termica solare in energia elettrica pulita, come ovviamente tutti i pannelli solari.

Dove deve essere posizionato questo pannellino per far si che riesca a produrre efficacemente energia? Ovviamente la soluzione migliore sarebbe installarlo in una posizione dove il sole batte direttamente, ovvero o su un balcone o in un giardino.

Attenzione però perché, come ben potete immaginare, questi pannelli non possono produrre energia sufficiente come farebbe un pannello solare molto più grande installato sul tetto di casa. La produzione di energia di uno di questi pannelli è infatti di 350W.

La cosa positiva è anche che questi pannelli, a differenza di quelli installati sul tetto, possono essere spostati in qualsiasi momento, anche in caso di possibili forti intemperie.

Oltretutto per installare questa tipologia di pannelli non serve nessuna autorizzazione condominiale, dato che come legge dichiara, possono essere installate tutte le fonti di energia in condominio non superiori ad una potenza di 800W.

Dunque questa potrebbe essere un’ottima scelta per il risparmio e soprattutto una scelta accurata per cercare di produrre energia più green.