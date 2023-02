Puoi volare a 20 euro, primavera da sogno: prenota oggi stesso

In Vueling sono disponibili delle offerte sensazionali per fare una vacanza di primavera a soli 19,99 euro, ma affrettatevi: stanno per scadere.

Con Vueling, a un costo inferiore alle 20 euro, si può viaggiare in tutta Europa per godersi lo splendido clima primaverile delle maggiori capitali europee, ma non solo.

Le mete da visitare durante la primavera sono tante, quindi scopriamo di più sulla strepitosa offerta della nota compagnia di volo, che permetterà a chi ha un po’ di tempo libero da marzo a maggio di fare finalmente il viaggio dei propri sogni.

Lo Spring break ideale: come approfittare dell’offerta

Volare in primavera è veramente bello, complici il clima non troppo caldo e le giornate che si allungano.

Tuttavia, per approfittare dell’offerta di Vueling mancano soltanto poche ore. La compagnia aerea offre infattia possibilità di viaggiare da 19,99 al mese nel periodo da marzo a fine maggio 2023, ma le prenotazioni vanno fatte subito.

Sarà possibile prenotare il proprio volo 23 febbraio 2023, e come anticipato si potrà viaggiare soltanto dal 1° marzo al 31 maggio. Vi è venuta la voglia di viaggiare, vero? Scopriamo adesso le migliori mete in cui approfittare della strepitosa offerta.

Dopo il mondiale, la meta primaverile migliore

La primavera è il periodo migliore per visitare gli Emirati Arabi, in particolare la città di Dubai.

Vista da molti come un’oasi nel deserto, Dubai dà il meglio di sé in primavera. Le temperature non sono ancora molto alte, e si può godere del sole primaverile senza problemi, prendendo una tintarella perfetta sulle lussuose spiagge arabe.

Oltre al mare e al sole arabo, la città però offre molteplici opportunità, dai caratteristici Suq fino al Burj Khalifa, che svetta maestoso sulla città.

Primavera in Croazia

Per prendersi una pausa primaverile ideale, la città d’arte croata Spalato sembra essere l’ideale. Questa meta presenta innumerevoli strutture d’arte architettonica, e in primavera offre degli splendidi scorci sul mare croato.

Le mete più ambite della città sono il palazzo di Diocleziano, la chiesa di San Francesco e la galleria Mastrovic.

Inoltre, il clima mite della primavera permette già di godere del sole sul lungomare e sulle splendide spiagge della città.

La patria del flamenco: l’Andalusia

La primavera è il periodo ideale anche per visitare la Spagna. In particolare, la capitale dell’Andalusia offre in primavera uno dei migliori spettacoli di colori, divertimento e musica di tutta la Regione spagnola.

Parliamo naturalmente di Siviglia, una città dinamica e dal carattere vivace, che offre ai propri turisti una miriade di attrazioni.

In questa splendida città, è possibile spostarsi anche senza mezzi pubblici, ed è bellissimo esplorare le meraviglie architettoniche del centro urbano a piedi oppure in bici.

In questa città le mete preferite dai turisti sono senza dubbio la cattedrale gotica, in cui si trova la tomba del nostro Cristoforo Colombo, e il maestoso castello d’Alcazar, lo splendido complesso eretto nel corso della dinastia Almohadi. Inoltre, un’altra meta ambita della città è la “Plaza de toros de la maestranza”, l’arena per la corrida costruita nel 1700.

Ad ogni modo, se si vuole fare il proprio viaggio altrove, delle bellissime mete primaverili sono anche Praga, Lampedusa e l’isola di Santorini in Grecia.

Con l’offerta di Vueling sarà possibile trovare il posto giusto per tutti i gusti, ma affrettatevi: l’offerta scade il 23 di febbraio 2023, e permetterà di viaggiare dal primo di marzo al 31 di maggio a un prezzo molto basso.