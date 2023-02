Bonus IMU, scopri come richiederlo prima della scadenza: mancano pochi giorni

I danni causati dal Covid19 sono ancora evidenti nel 2023, ecco perché il Governo ha messo a disposizione un bonus IMU dedicato ad alcune categorie di immobili che hanno subito grandi perdite economiche.

L’ultima data disponibile per richiedere il bonus è il 28 Febbraio, mancano quindi pochissimi giorni prima della scadenza, ecco a chi spetta, quali sono i requisiti da soddisfare per richiedere la detrazione e come fare domanda per godere del vantaggio.

Uno dei settori più colpiti durante il periodo di pandemia da Covid19 è stato senza dubbio quello turistico, come agriturismi e complessi termali, i quali hanno subito gravi disagi a causa dei lockdown e delle politiche che non hanno permesso la libera circolazione dei cittadini. Per questo motivo il Governo ha stabilito una misura a sostegno di queste attività, garantendo uno sconto del 50% sull’imposta municipale unica (IMU).

Tale bonus si va ad unire a tutte le altre agevolazioni fornite dallo Stato per venire incontro ai danni innumerevoli causati dalla pandemia di Covid19 durante il 2020, non solo al settore turistico ma anche all’intera industria dello spettacolo.

Il bonus IMU potrà essere richiesto dalle imprese operanti nel settore turistico che per cause dirette degli effetti del Covid19 hanno fatturato il 50% in meno rispetto al secondo trimestre del 2019. L’immobile interessato deve risultare appartenente alla categoria catastale D/2 e possono essere compresi agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del settore fieristico e congressuale, complessi termali, parchi divertimento, parchi a tema e faunistici.

Come richiedere il Bonus IMU

L’ultima nota importante condivisa dall’Agenzia delle Entrate riguarda il proprietario della struttura, il quale per beneficiare del 50% di sconto sull’IMU del 2021 dovrà essere anche il gestore dell’attività danneggiata economicamente, quindi nel caso in cui il proprietario ed il gestore dell’attività siano due persone diverse non si potrà procedere con la richiesta dello sconto.

Per richiedere la detrazione si ha tempo fino al 28 Febbraio 2023 e sarà sufficiente fornire un’autocertificazione in cui il proprietario e gestore dell’attività attesta di aver soddisfatto tutti i requisiti necessari. A seguito dell’invio della domanda l’Agenzia delle Entrate avrà tempo 10 giorni per verificare la veridicità di quanto dichiarato e stabilire se riconoscere il bonus o meno.

Nel caso in cui lo sconto venga riconosciuto, il beneficiario potrà ottenere l’agevolazione direttamente durante la compilazione del modello F24. Tuttavia, se il credito d’imposta risulti essere superiore a 150mila euro, bisognerà aspettare la conclusione delle verifiche previste dal Codice delle Leggi Antimafia, come stabilito dal Decreto n. 159/2011.