Malware, l’Italia ne detiene il triste primato: mai così male come nel 2022

Che il 2022 sia stato un anno pieno di attività da parte degli hacker non è una novità, infatti sono state migliaia le denunce fatte dai cittadini colpiti da malware alle Forze dell’Ordine.

I dati registrati dai ricercatori per quanto riguarda gli ultimi mesi sono più allarmanti che mai dato che, tra tutti i paesi dell’Unione Europea, l’Italia risulta essere la Nazione con il maggior numero di attacchi malware avvenuti.

Anche a livello mondiale la situazione non migliora, la penisola riesce ad aggiudicarsi tristemente il 3° posto tra i Paesi più colpiti da malware, superata solamente da Giappone e Stati Uniti. I dati sono stati esaminati dal team di ricercatori di Trend Micro Research, la famosa azienda di cybersecurity che ha dato la medaglia d’oro all’Italia per attacchi malware subiti nei mesi che vanno da Aprile a Dicembre 2022.

Secondo il resoconto del team di ricerca i malware che hanno colpito la Nazione sono stati 247.040.439 e sono stati calcolati tramite l’uso della Smart Protection Network, una rete di intelligence globale che tramite l’uso dei suoi sensori riesce a bloccare le minacce prima che riescano ad attaccare i dispositivi.

Alcuni degli attacchi più temuti, oltre ai malware che danneggiano i device, sono i ransomware, con i quali gli hacker riescono a crittografare i file presenti nel pc o nello smartphone rendendoli illeggibili e recuperabili solamente tramite il pagamento di un riscatto pagato direttamente ai criminali informatici.

Come proteggersi dai malware

Uno dei metodi principali utilizzati dagli hacker riguarda l’invio di mail o sms contraffatti e dotati di link o di file scaricabili che danneggiano il computer o lo smartphone. Nella ricerca è stato evidenziato come almeno il 75% delle organizzazioni intervistate siano state vittime di mail simili durante gli ultimi 12 mesi, raggiungendo, nel caso più grave, danni che superano il milione di dollari.

Per proteggersi da attacchi simili è molto importante controllare bene ogni tipo di comunicazione ricevuta, analizzando il mittente e la veridicità delle informazioni presenti nella stessa mail, la quale spesso è piena di errori grammaticali, frasi sconnesse e propone prodotti o servizi gratis o minacce di multe e pagamenti insoluti.

Nel momento in cui ci si trova davanti ad una mail sospetta è di vitale importanza non procedere con il download di alcun file, soprattutto se è un .exe, né aprire i link allegati, i quali portano nella maggior parte delle volte a siti web che costituiscono una vera e propria trappola per le vittime.