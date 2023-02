Maurizio Costanzo, patrimonio stellare: i possibili eredi del padre dei talk show

Maurizio Costanzo, uno dei più famosi conduttori e giornalisti italiani è scomparso poche ore fa all’età di 84 anni a Roma, l’annuncio è stato comunicato dal suo ufficio stampa.

Presente in tv da decenni, Maurizio Costanzo ha collaborato con giornali, riviste, ha avuto ruoli come sceneggiatore per opere di teatro, è stato direttore artistico ed anche attore, in molti si chiedono a quanto ammonti il suo immenso patrimonio.

La sua carriera è cominciata non appena compiuti i 18 anni, quando cominciò a lavorare per il quotidiano di Roma, Paese Sera, rincorrendo il sogno di diventare giornalista. L’avanzamento lavorativo lo ha visto comparire come protagonista dei più noti eventi radiofonici e televisivi oltre che giornalistici.

Uomo poliedrico, lavorativamente parlando è stato presente nella vita di tutti per oltre 60 anni, infatti ogni persona ha sicuramente visto, ascoltato o letto almeno un contributo lasciato da Maurizio Costanzo, come ad esempio il testo del celebre brano “Se telefonando”, cantato da Mina o un’intervista degli innumerevoli talk-show televisivi o radiofonici condotti dal giornalista.

Secondo le fonti Maurizio Costanzo ha percepito ben 3 pensioni dallo Stato, tra cui anche la pensione giornalistica, la quale si va ad aggiungere agli incassi derivanti dal Maurizio Costanzo Show. La cifra del suo patrimonio potrebbe quindi aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, cifra che arriverebbe solamente dalla Fascino, la società di proprietà di Maria de Filippi, moglie del conduttore sin dal 1995.

I possibili eredi del patrimonio stellare

I compensi provenienti dalla moltitudine delle attività svolte si dovrà poi aggiungere a quello di Maria de Filippi, la quale ha condotto e tutt’ora conduce programmi tv di successo amati da tutti.

Ora che è scomparso in molti si chiedono che fine farà il suo patrimonio, gli eredi che potrebbero comparire nel testamento, oltre alla moglie, sono sicuramente i figli, avuti nel precedente matrimonio con Flaminia Morandi: Camilla e Saverio.

Oltre a Camilla e Saverio la sua eredità spetterà anche al figlio adottato nel 2002 con Maria de Filippi, Gabriele.