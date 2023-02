Biglietti aerei, il momento migliore per acquistarli a poco prezzo: giorno e orario

Acquistare un biglietto aereo low cost è possibile, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Ecco come volare a poco prezzo.

Volare in giro per il mondo è il sogno di tanti, ma spesso, si tratta di un’operazione piuttosto costosa, che non tutti possono permettersi. Eppure, esistono dei piccoli accorgimenti che permettono di volare a basso costo. Ad esempio, un indagine ha rivelato che, in alcuni periodi i biglietti aerei vengono offerti a prezzi davvero bassi.

L’indagine condotta dal motore di viaggi per la ricerca di tariffe aeree Jetcost, ha preso in esame oltre 250 agenzie di viaggio e decine di compagnie aeree ed ha rivelato alcuni utili trucchi per acquistare un biglietto aereo per essere certi di spendere meno.

Secondo i dati emersi a seguito dell’analisi, infatti, ci sarebbero dei giorni e degli orari da preferire quando si acquista un biglietto aereo per risparmiare un bel gruzzoletto in euro. Di seguito tutti i dettagli.

Biglietti aerei: il momento migliore per acquistarli

Stando alla ricerca condotta da Jetcost, il motore di viaggi per la ricerca di tariffe aeree, esistono degli stratagemmi per volare a basso costo. Ci sarebbero, infatti, dei giorni e degli orari da preferire per essere certi di acquistare un biglietto aereo al miglior prezzo.

Secondo l’analisi, il giorno migliore per acquistare un biglietto sarebbe il martedì, quando il prezzo medio di un volo nazionale costa mediamente 138 euro. Viceversa, la domenica sarebbe la giornata peggiore, con il prezzo medio di un volo nazionale di 148 euro. Oltre, al giorno, ad influenzare il prezzo di un biglietto aereo sarebbe anche l’orario. Infatti, per risparmiare è consigliabile acquistare un volo aereo alle 2 di notte o, comunque, nelle ore notturne. Infatti, i prezzi medi, durante questa fascia oraria, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli proposti durante l’arco della giornata. Si parla di una differenza di prezzo che raggiunge i 25 euro.

Ovviamente, anche pianificare per tempo un viaggio consente un notevole risparmio rispetto all’acquisto last minute. Ad esempio, prenotare un volo due mesi prima consente un risparmio che può andare oltre il 10%. In più, secondo il report, nei primi tre mesi dell’anno si spenderebbe di meno per volare in Italia. La stessa situazione, si verifica per la prenotazione di biglietti aerei di voli internazionali. Quindi, anche in questo caso è fortemente consigliato prenotare con un buon margine di anticipo, preferendo i mesi di gennaio e febbraio. Infatti, i prezzi medi dei voli esteri, crescono man mano che si avvicina il periodo dell’alta stagione.