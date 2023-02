“Disponibilità del giorno esaurita”, cosa succede al Reddito di Cittadinanza

Sono tantissime le notizie riguardo il reddito di cittadinanza, ma cosa significa il messaggio “Disponibilità del giorno esaurita”? Cosa succederà alla misura?

Il Reddito di Cittadinanza è la misura introdotta dal Governo Conte come sostegno economico ai cittadini in situazioni di disagio economico. Il sussidio, oltre che rappresentare un’integrazione dei redditi familiari, è strettamente collegato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale del soggetto che ne beneficia.

Tuttavia, di recente, la misura targata movimento 5 stelle, è stata al centro di diverse discussioni e con l’insediamento della nuova squadra di governo di centrodestra è stata interessata da una forte stretta. Del resto, l’attuale Premier Giorgia Meloni, non ha mai nascosto le sue perplessità nei confronti del sussidio, per cui, il tavolo dell’esecutivo ha dato decisa svolta, riducendo gradualmente la platea di beneficiari. Infatti, diversi milioni di italiani dovranno dire addio alla prestazione a partire già dai prossimi mesi.

Intanto, sono ancora tante le domande irrisolute in tema reddito di cittadinanza. Ad esempio, cosa significa “Disponibilità del giorno esaurita”? Cosa sta succedendo al reddito di cittadinanza?

Reddito di Cittadinanza: cosa significa “Disponibilità del giorno esaurita”?

Il Reddito di Cittadinanza è stato introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, eppure, possono esserci alcune domande a cui è necessario dare una risposta. Ad esempio, cosa significa il messaggio “Disponibilità del giorno esaurita”? Per chi non lo sapesse, esiste un limite giornaliero per prelevare denaro contante dalla carta RdC. La soglia non è uguale per tutti i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ma varia tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e la presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Il limite previsto per i prelievi di denaro contante è pari a 100 euro al mese per il singolo individuo. Sale a 140 euro al mese in caso di nucleo familiare di due adulti. Per le famiglie composte da due adulti e due figli minori, l’importo che è possibile prelevare arriva a 180 euro. Fino ad arrivare a 210 e 220 euro. Nel primo caso, riguarda i nuclei familiari che raggiungono il valore massimo di 2,1 nella scala di equivalenza. Nel secondo caso, riguarda i nuclei familiari numerosi dove è presente un membro disabile grave o non autosufficiente.

Quando compare sul display del Postamat il messaggio “Disponibilità del giorno esaurita Reddito di Cittadinanza”, significa che non è più possibile prelevare denaro in contanti dalla propria carta RdC perché è stato raggiunto il limite mensile previsto. Qualora, il messaggio dovesse comparire per un errore del sistema, può essere una buona soluzione provare il prelievo in un altro sportello ATM. Dovesse persistere l’errore, sarà necessario contattare il Contact Center INPS.