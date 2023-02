Ecco perché molto probabilmente non useremo più TikTok

Un divieto imposto che non ha precedenti, l’Unione Europea ha infatti dichiarato che, per garantire la sicurezza dei dispositivi, il famoso social TikTok dovrà essere disinstallato già nel mese di Marzo.

I portavoce dell’applicazione si sono dichiarati delusi della scelta, la Commissione però rimane irremovibile, anche a causa dei continui attacchi hacker subiti dalle Nazioni nelle ultime settimane. Ecco in cosa consiste il divieto ed a chi è indirizzato.

La comunicazione è stata riportata pochi giorni fa anche dall’AGI, l’Agenzia Giornalistica Italiana la quale ha riferito della decisione presa dalla Commissione Europea, la quale avrebbe chiesto di rimuovere TikTok da tutti i telefoni dei suoi dipendenti per garantire la sicurezza informatica.

Questa richiesta, esplicitata dal portavoce Eric Mamer, dovrà essere eseguita a partire dal 15 Marzo, momento dal quale dai cellulari del personale dovrà sparire TikTok in via definitiva. Il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton ha dichiarato che: “La Commissione europea è una istituzione che, come altre, ha un grande focus sulla cybersicurezza e sulla protezione dell’insieme dei nostri colleghi e di quanti lavorano nella Commissione europea.

Per questo prendiamo a volte – continua Breton – delle decisioni per far sì che nel contesto attuale, dove vediamo molte attività nella cybersicurezza, possiamo garantire la sicurezza. Ecco il motivo di questa decisione.”

Applicazione vietata, le dichiarazioni di TikTok

TikTok, il social cinese lanciato nel 2016 è una delle applicazioni più scaricate in tutto il mondo, complice anche la facilità di condivisione e di visione dei contenuti che consistono in una serie di video dalla breve durata che si susseguono all’infinito. Le politiche di TikTok sono già state spesso discusse in Europa, soprattutto a causa della privacy non garantita agli utenti in maniera chiara e completa.

Alla decisione della commissione il portavoce di TikTok ha dichiarato: “Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l’Unione europea.”

“Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, – continua – anche attraverso la creazione di tre data center in Europa per conservare i dati degli utenti a livello locale, riducendo ulteriormente l’accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell’Europa.” La stessa Commissione Europea ha anche rassicurato tutti in merito a questo tema, tuttavia ha preferito non fare alcun passo indietro, mantenendo quindi valida la richiesta nei confronti dei propri dipendenti.