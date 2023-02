Lavori con stipendio da sogno, senza una laurea: in pochi lo sanno, approfittane

Sembra incredibile, ma ci sono lavori e professioni che permettono a giovani diplomati di guadagnare stipendi da sogno. Scopriamo quali.

Secondo, alcuni recenti dati emersi, normalmente in Italia, la retribuzione media per i giovani diplomati, che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, si aggira intorno agli 800 – 1000 euro. Per cui, pensare di entrare nel mondo del lavoro da neo diplomati e riuscire da subito a guadagnare cifre importanti, sembra impossibile, soprattutto considerando il difficile periodo economico che stiamo attraversando.

Tuttavia, negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha subito cambiamenti radicali, aprendo nuove ed interessanti opportunità, che consentono di ottenere una buona retribuzione anche ai giovani che non hanno una laurea. Sono davvero numerosi i lavori e le professioni che permettono a giovani diplomati di guadagnare stipendi da sogno.

Dai nuovi lavori a quelli più tradizionali, ecco quali sono le attuali opportunità di lavoro che promettono retribuzioni interessanti per giovani anche senza laurea.

Opportunità di lavoro per giovani senza laurea

Inserirsi nel mondo del lavoro e ricevere uno stipendio da favola è, senza dubbio, il sogno di tanti giovani. La buona notizia è che, attualmente, sono molte le opportunità di lavoro anche per giovani senza laurea, che promettono un ottimo stipendio.

Tra i lavori più pagati senza una laurea, certamente, il pilota commerciale che garantisce uno stipendio medio annuo che supera i 120 mila euro. Molto ben retribuiti sono anche i gestori di trasporto, stoccaggio e distribuzione, pagati mediamente 95 mila euro all’anno. Seguono con circa 85 mila euro annui gli operatori, distributori e spedizionieri di centrali elettriche e gli installatori e riparatori di ascensori e scale mobili. Altri lavori molto richiesti che non richiedono un diploma di laurea e al contempo promettono ottime retribuzioni, sono i mestieri legati al mondo del digitale come, ad esempio, l’e – commerce manager, l’e – commerce project manager, il digital marketing manager, il webmaster, il web analytics manager, il social media manager, il copywriter e l’operatore data entry.

Per i giovani diplomati, esistono diverse opportunità anche per i lavori di ufficio. Tra i settori che ci vengono in mente, senza dubbio, quello immobiliare, e quello scolastico, ma anche le poste e le assicurazioni, tanto per citarne alcuni. Infine, non possiamo non menzionare svariate professioni più pratiche e manuali come l’elettricista, l’idraulico, il fabbro, il falegname, il panettiere, l’estetista. Del resto si tratta di figure, piuttosto, difficili da trovare in giro, per cui, le aziende sono disposte a pagare fior fior di quattrini per avere questo tipo di personale specializzato.