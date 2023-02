NASpI E Rdc, ora tutti dovranno andare a scuola: dove sta già succedendo

Con le nuove modifiche apportate al Reddito di Cittadinanza dal Governo Meloni i soggetti occupabili dovranno partecipare a dei corsi di formazione al fine di continuare a percepire il sostegno.

Secondo i dati forniti dal Ministro del Lavoro, Marina Calderone, le famiglie composte da occupabili al lavoro sono oltre 404mila, le quali avranno diritto a soli 7 mesi di Reddito di Cittadinanza, prima che questo venga eliminato definitivamente.

Il Reddito di Cittadinanza, la misura di sostentamento dedicata alle famiglie in difficoltà economiche, ha ormai i giorni contati dato che non solo è stata limitata la platea di beneficiari e le mensilità a loro disposizione, ma a partire dal 2024 il sostegno verrà definitivamente cancellato, sostituito da nuove e migliori opportunità per i nuclei dal reddito basso o inesistente.

Poiché una grande porzione dei beneficiari attuali potrebbero potenzialmente entrare nel mondo del lavoro, il Governo ha predisposto l’obbligo di frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale per una durata pari almeno a 6 mesi, pena l’esclusione permanente dal diritto di ricevere gli assegni mensili.

I corsi, finanziati anche dai risparmi ricavati dalle limitazioni al Reddito, stanno cominciando a partire in tutta Italia, saranno gratuiti e gestiti dalle Regioni o dai Comuni e potranno essere frequentati da tutti i percettori dell’RDC e della NASpi, al fine di avvicinare la propria figura le proprie conoscenze alle richieste del mercato del lavoro attuale.

Quali sono i corsi in partenza

Tutta l’Italia avrà presto a disposizione numerose liste di corsi in partenza, proprio come sta per accadere in Sicilia, più precisamente nella provincia di Catania, dove il Programma GOL riuscirà a formare professionalmente centinaia di persone a partire da questa primavera.

Alcune delle società di formazione che hanno reso nota l’iniziativa sono Euroform, Ars e Arti & Mestieri Onlus, i quali utilizzeranno i fondi del PNRR per creare corsi da 100, 200 e 600 ore da mettere a disposizione dei percettori di RDC e NASpi. Tramite la frequentazione dei corsi le persone potranno imparare nuove attività e competenze legate all’artigianato, al commercio o ai servizi.

I corsi potranno formare addetti al giardinaggio, addetti panificatori e pasticceri, operatori nel settore della sartoria, operatori CAD, addetti alla contabilità o agli impianti elettrici industriali. Le sedi formative si trovano a Acireale, Adrano, Avola, Biancavilla, Bronte, Catania, Caltagirone, Giarre, Leonforte, Misterbianco, Piazza Armerina, Ramacca e Regalbuto. Per iscriversi o richiedere informazioni in merito è sufficiente cercare il tag su Facebook #corsigratuiti2023 o contattare il numero 095800026.