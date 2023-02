Gratta e vinci, i tabaccai conoscono le serie fortunate? La risposta vi sorprenderà

I Gratta e Vinci appassionano diversi milioni di italiani alla ricerca di un po’ di fortuna. Ma i tabaccai conoscono le serie fortunate?

I primissimi biglietti da grattare sono comparsi nelle tabaccherie italiane a partire dal 1994 dalla Legge Finanziaria del Governo Ciampi e, nel giro di pochissimo tempo, sono diventati uno dei giochi preferiti dagli italiani. Del resto, anche le stime degli ultimi anni parlano chiaro: ogni giorno vengono venduti oltre 5 milioni e mezzo di biglietti da grattare, per un totale annuo che supera il mezzo miliardo.

In commercio esistono diversi tipi di tagliandi della fortuna, ognuno dei quali offre premi diversi, diversi segni particolari e varie dinamiche di gioco. Si trovano in vendita a diverse fasce di prezzo (1,2,3,5,10 o 20 euro) e, chiaramente, offrono premi diversi. Ad esempio, attualmente, i tagliandi da grattare che offrono le maggiori possibilità di vincita sono: il 10X (1 su 2,88), il Maxi Miliardario (1 su 3,10), Battaglia Navale (1 su 3,23), Soldi Cash 500 (1 su 3,68) e Miliardario (1 su $). Inoltre, proprio come riporta il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni tipologia di gratta e Vinci ha statistiche differenti riguardo le probabilità di premi importanti.

Ma dati a parte, esiste un modo per individuare un Gratta e Vinci vincente? I tabaccai conoscono le serie fortunate? Ebbene, nonostante, sia sempre la dea bendata a farla da padrona, possiamo dire che esistono alcuni particolari che possono fare la differenza nel vincere o meno.

Gratta e Vinci: gli indizi per beccare il biglietto vincente

Come abbiamo anticipato, beccare un tagliando che dia una svolta alla nostra vita è una questione soprattutto di fortuna. Tuttavia, proprio come riporta il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, esistono biglietti che offrono maggiori probabilità di vittoria.

In più, esistono dei piccoli particolari a cui prestare attenzione per cercare di grattare un biglietto vincente. Ad esempio, può essere utile sapere che sui 60 biglietti presenti in ogni pacchetto di Gratta e Vinci, quelli che hanno maggiori possibilità di vincita sono quelli che vanno dallo 001 allo 0031. Un altro indizio che può aiutare a beccare un biglietto vincente, è la presenza di imperfezioni di stampa. In particolare, nel Miliardario, le monete raffigurate sotto il titolo potrebbero presentare piccoli punti neri oppure, altri biglietti potrebbero presentare piccole croci in basso a destra, vicino ai numeri di serie. Chiaramente, si tratta solo di piccoli stratagemmi per provare a dare una mano alla fortuna, ma non sono metodi scientifici. Nessuno, neanche i tabaccai possono sapere quali siano i biglietti che regalano grossi premi in denaro.

Pertanto, ricordiamo che tentare la fortuna va bene, ma senza lasciarsi prendere troppo la mano e farlo diventare una dipendenza.