Lavoro, oltre 300mila posizioni aperte ma mancano i candidati: tutte le figure richieste

La disoccupazione in Italia ha recentemente raggiunto il 7,8%, secondo i dati dell’ISTAT però il tasso delle che attivamente sono alla ricerca di un lavoro è in netta crescita, le aziende tuttavia faticano a trovare personale.

L’Italia, spinta anche dalla volontà dell’Europa, sta dando molta importanza ad alcuni campi professionali specifici che vanno dal green, al digitale ed anche al turismo, settore in ripresa dopo il periodo della pandemia di Covid19 e della crisi energetica che ha colpito l’intera Europa nel 2022.

Secondo i dati forniti dal FAO, l’unione tra il mondo green e quello digital porterà entro il 2030 alla creazione di oltre 200mila posti di lavoro, mentre il settore del turismo già oggi conta un gap di oltre 300mila posizioni che le aziende faticano a coprire.

A cosa è dovuto tutto questo? Per i datori di lavoro ciò che manca oggi è la formazione adeguata da parte dei candidati, i quali sono sprovvisti dell’esperienza e delle capacità necessarie allo svolgimento del lavoro. Per i candidati il vero problema sta nell’offerta di lavoro, la quale è spesso troppo esigente e priva dei giusti compensi, con un uso spropositato di escamotage al fine di privare il lavoratore dei giusti diritti, soprattutto in merito a orari di lavoro, mole di lavoro e contributi versati.

I dati forniti da Unioncamere il settore del turismo è uno di quelli più colpiti da questa situazione, le posizioni ricercate infatti sono aumentate sia grazie al turismo in crescita e sia a causa del ricambio generazionale, proprio per questo si sente il bisogno di una rete di collaborazione tra aziende e Stato al fine di creare corsi e formazione adeguati.

Turismo, green e digital: come trovare lavoro

Alcune delle figure più ricercate sono rappresentate da addetti al back e front office con alte capacità comunicative, chef e pizzaioli, addetti alla sicurezza ed alla pulizia ma anche contabili e lavoratori molto più specializzati come sviluppatori web, esperti di cyber sicurezza, di marketing e dello studio dei dati.

In tutta Italia queste opportunità di lavoro sono offerte dai famosi Recruiting Day, durante i quali le aziende riescono ad entrare in contatto con i candidati al fine di conoscerne le potenzialità e le attitudini.

I recruiting day più ambiti sono quelli delle aziende di alto calibro come Costa Crociere, Federgroup, BizAway e Human Company, le quali hanno intenzione di assumere centinaia di nuovi dipendenti entro la fine dell’anno, ampliando i propri team in ogni settore.