Le città italiane più amate dai turisti di tutto il mondo: vince Roma o Firenze? La classifica

L’Italia è famosa ed amata nel mondo per la grande ricchezza di arte e cultura che ha da offrire. Ma qual è la città che ha più da offrire?

Il nostro Bel Paese ha un invidiabile numero di siti considerati Patrimonio mondiale dell’Umanità. Infatti, attualmente, l’Italia ne vanta 58 e 31 sono in lista per le nuove iscrizioni. Non è un caso se, ogni anno si contano diversi milioni di turisti interessati ai siti storici, le gallerie d’arte e alle bellezze naturali che il nostro Paese ha da offrire. Ma qual è la città che più incanta per la grande ricchezza di arte e cultura?

Al primo posto non può che esserci la Città Eterna, Roma. Fondata nel 753 a. C. la Capitale ha una storia lunghissima da raccontare a chiunque decida di esplorarla. Ricca di luoghi di interesse, secondo una recente ricerca, vanta ben 460 chiese e 240 musei. Cuore pulsante della città, il centro storico, che si estende per 14 chilometri quadrati.

Iscritto dal 1980 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, al centro storico di Roma è possibile visitare i Fori Imperiali, il Colosseo, il Pantheon ed il Foro Romano. Per poi scoprire Castel Sant’Angelo, le piazze ed i fantastici panorami. Una tappa immancabile per i turisti è la Fontana di Trevi, famosa in tutto il mondo. Per chiudere con le centinaia di musei che Roma può vantare, basterebbe solo citare i Musei Vaticani che includono nel loro percorso di visita anche la celebre Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello. Ma l’Italia non è amata solo per le meraviglie di Roma, sono tante le città italiane ad essere mete ambitissime dai turisti di tutto il mondo.

Le città italiane più amate dai turisti

Da sempre, l’Italia è considerata in tutto il mondo come uno scrigno di gioielli artistici e architettonici. La meta più gettonata dai turisti è, senza dubbio, Roma con il 70% di preferenza.

Seconda alla città eterna, staccata di soli due punti percentuali, non può che esserci Firenze. Mentre, la medaglia di bronzo va alla città di Venezia con il 65% di preferenze. A seguire in questa classifica di meraviglie nostrane, c’è Napoli (62%), inserita dalla Cnn nel 2022 tra le migliori destinazioni turistiche da visitare in Europa. Segue Pisa con il 57%, che si lascia alle spalle Milano staccata di due punti percentuali.

Tra le prime dieci posizioni, nella classifica delle città italiane più gettonate tra i turisti, anche Verona con il 54% e Torino al 53%. Chiudono, alla nona e decima posizione, Genova con 51% e Siena con il 50%.