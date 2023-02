Voucher per internet, come richiedere il bonus per l’alta velocità

Con la proroga al voucher connettività sarà possibile richiedere per tutto l’anno lo sconto sulla fornitura di internet veloce, sono sufficienti pochi passaggi, ecco chi può richiederlo.

Il voucher messo a disposizione dall’Europa è disponibile sia per imprese che per le persone fisiche ed ha l’obiettivo di sostenere i costi di internet veloce. Le formule richiedibili sono 4 e cambiano in base alle esigenze del singolo.

Il contributo per internet veloce è stato prorogato dalla Commissione Europea per tutto il 2023, infatti la nuova scadenza è stata fissata per il 31 Dicembre, le risorse quindi potranno essere richieste durante l’arco di tutti i mesi dell’anno salvo esaurimento scorte.

Le risorse messe a disposizione sono ben 589 milioni di euro e come riferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il bonus è dedicato sia alle micro, piccole e medie imprese che alle persone dotate di partita IVA che svolgono una professione non organizzata o intellettuale. Il bonus fornisce uno sconto sulle bollette legate alla fornitura di internet veloce ed hanno una validità di 18 e 24 mesi, a seconda del voucher scelto.

Chiunque voglia richiedere i voucher può contattare gli operatori accreditati consultabili direttamente sul sito della società a cui è stata affidata la misura ovvero Infratel Italia. Qui sarà possibile scaricare anche la modulistica da compilare per ottenere il bonus, facendo attenzione a tutti gli allegati da consultare, come ad esempio le liste dei comuni aderenti all’iniziativa.

Quali sono i voucher per internet disponibili

I voucher a disposizione sono 4 e ad ogni tipologia è assegnata una percentuale dei fondi a disposizione (15% per i voucher A, 20% per il B, 65% per il voucher C). Il voucher A1 ha una durata di 18 mesi e offre 300 euro di contributo per internet con velocità compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s.

Il voucher A2 ha una durata di 18 mesi ed un contributo che rientra tra i 300 ed i 500 euro a seconda della velocità, che può partire da 300 Mbit/s a 1 Gbit/s. Il Voucher B consiste nel contributo di 500 euro per un contratto di 18 mesi, la velocità internet sarà compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s.

Il Voucher C offre lo sconto più alto, infatti il contributo è pari a 2000 euro per un contratto di 24 mesi ed è attivabile con una velocità internet pari a 1 Gbit/s. Il voucher C inoltre può aumentare di 500 euro per sostenere i costi di allaccio alla rete internet a banda larga ultra veloce. Per maggiori informazioni si può inviare una mail all’indirizzo info@infratelitalia.it.