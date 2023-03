La nuova offerta Iliad lascia di sasso la concorrenza: tutti a guardare

Il brand francese ha dato vita ad una nuova offerta decisamente vantaggiosa. Scopriamo tutti i dettagli in merito cercando di capire perché ha catturato una buona fetta di clientela

Da quando ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2018 Iliad ha di fatto stravolto il mondo della telefonia. Le sue offerte fin da subito hanno ottenuto notevoli consensi e ad oggi sono circa 9 milioni gli utenti sul tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra entro il termine dell’anno.

Un traguardo alla portata viste le continue offerte che periodicamente il gestore francese propone. I costi convenienti e il prezzo bloccato per sempre sono i due grandi marchi di questo operatore, che comunque non disdegna nemmeno per quanto concerne i servizi e il traffico dati. Quest’ultimo fattore è ormai indispensabile per potersi proporre ai clienti.

Nuova promozione Iliad: cosa offre e quanto costa al mese

Con queste premesse Iliad si è inserito in un contesto piuttosto instabile creandosi una propria posizione. In questo mondo essere cinici e pratici è ciò che più paga. Chi riesce ad essere più forte in un determinato momento può ambire al successo ed può accaparrarsi un buon numero di clienti. Ma attenzione i capovolgimenti di fronte sono sempre dietro l’angolo, ma la compagnia telefonica d’Oltralpe in questi anni ha dimostrato di saper tenere botta.

Andando nel dettaglio la nuova fantastica proposta prende il nome di Flash 120 e prevede una navigazione Internet in 5G con minuti ed sms illimitati e ben 120 GIGA a soli 9,99 euro. Chiaramente il prezzo è bloccato per sempre. L’alternativa costa invece 7,99 euro ma contempla meno Gb.

Tra le altre offerte che Iliad sta promuovendo in questo momento ci sono Iliad Voce, Iliad Giga 40, Iliad Flash 100 (9,99 euro) e Iliad Flash 100 5G (9,99 euro). Per quanto concerne l’opzione del prezzo bloccato, essa resterà attiva per alcuni di questi piani tariffari, mentre per altri sarà definitivamente abbondonata.

In generale ciò che conta in questa fase e non solo per Iliad è portare dalla propria parte più utenti possibili, fidelizzarli nel lungo periodo e fare in modo che non cambino gestore. Con questo ventaglio di possibilità il brand biancorosso ha gettato delle basi importanti che possono essere propedeutico per un futuro all’insegna della prosperità. Il motto al momento dell’arrivo nel Bel Paese è stato “rivoluzione” e ad oggi si può tranquillamente dire che non solo c’è stata, ma che per i prossimi anni è destinata a proseguire.