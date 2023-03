Quanto guadagna al mese un pilota d’aereo: le cifre sono inimmaginabili

Andiamo a scoprire a quanto ammonta lo stipendio di un pilota d’aereo, sia delle compagnie classiche sia di quello low cost. Salari non propriamente comuni che comportano notevoli responsabilità

Tanti bambini alla domanda “cosa vuoi fare da grande” rispondono il pilota d’aereo. D’altronde quando si è piccoli è facile volare con la fantasia e si cerca sempre di aspirare a traguardi importanti visto che fortunatamente non si conoscono anche le difficoltà della vita. Crescendo però ci si rende conto di quanto possa essere difficile realizzare questo sogno.

Chi riesce ad intraprendere questa carriera però può ambire ad una vita dinamica e caratterizzata da importanti obblighi nei confronti del prossimo. Da non trascurare l’aspetto remunerativo che in virtù di ciò può essere decisamente alto. Molto dipende anche per la compagnia per la quale si presta servizio. In questa sede ci concentreremo tra quelle a basso costo e quelle che possiamo definire “normali”.

Stipendio pilota compagnie classiche vs stipendio pilota compagnie low cost

Dopo aver superato numerose prove, esami, test teorici e pratici e circa 1500 ore di prova il pilota può iniziare a volare tra i cieli di tutto il mondo. Nel corso della sua professione presta servizio per circa 700-800 ore all’anno a cui si devono aggiungere anche le ore di preparazione. Ciò comporta un dispendio di tempo importante e poco tempo da dedicare alla propria famiglia.

In linea generale ogni pilota ha un riposo di 12 ore tra un volo e un altro e dopo 5 giorni di lavoro ce ne sono 3 di pausa. Naturalmente bisogna preservarlo dallo stress vista la responsabilità che ha durante ogni tratta. Per testare la sua tenuta psicologica periodicamente viene sottoposto a dei test psico-fisici che sono utili per capire se e quando serve un periodo maggiore di stacco.

Per quanto concerne le questioni meramente economiche un pilota che lavora per una compagnia low cost come ad esempio Ryanair ha uno stipendio inferiore di quello di un suo collega che è stato assunto da un brand che lavora a prezzi concorrenziali. Si parte da un minimo di 1600 euro al mese fino ad arrivare ad 8000 euro. Su questo aspetto incide anche il grado di anzianità che ancor più di altri mestieri è basilare nella vita di un pilota.

Rimanendo in tema di compagnie a basso costo, la remunerazione di un pilota Easyejet si attesta su una media di 3mila euro al mese. Chi conduce gli aerei della compagnia British Airways e della Emirates Arlines può contare su dei compensi compresi tra i 8mila e 10mila euro mensili. Chi lavora pe Qatar ha un salario compreso tra i 9mila e 12mila euro al mese, ma tra i più pagati in assoluto ci sono i piloti di Delta Arlines con un range che oscilla tra i 10mila e i 12mila euro al mese.