Forse le mascherine anti Covid non sono mai servite a proteggerci: parola di Oxford

Le mascherine sono state davvero efficaci nel proteggerci dal Covid? Forse no! Ecco cosa sostiene in merito uno studio di Oxoford.

“Non ci sono prove che [le mascherine] facciano alcuna differenza. Punto” è quanto afferma l’epidemiologo di Oxoford, Tom Jefferson riguardo all’efficacia dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, nel contrastare la diffusione delle malattie virali, incluso il Covid – 19.

Lo studio, recentemente, pubblicato e condotto per Cochrane, un’organizzazione no profit britannica considerata il punto di riferimento per eccellenza dei dati sanitari e degli studi scientifici, ha evidenziato come gli Stati che durante la pandemia hanno imposto l’obbligo di mascherina non abbiano ottenuti risultati migliori rispetto a quelli che non lo hanno imposto.

I dati ai quali fa riferimento l’epidemiologo di Oxford, sono basate su 78 studi controllati randomizzati, con un totale di oltre 600 mila partecipanti provenienti da diversi Stati. Secondo Jefferson “i Governi hanno completamente fallito nel fare la cosa giusta e nel domandare maggiori evidenze scientifiche. All’inizio della pandemia c’erano delle voci che sostenevano che le mascherine non servissero, ma poi rapidamente la narrativa è cambiata”. Lo studio, avrebbe sottolineato anche come neanche la tipologia di mascherina impiegata sia risultata determinante nell’impedire la diffusione del virus “Non fa alcuna differenza, niente di tutto ciò” ha spiegato il ricercatore di Oxoford. In altre parole, il principale autore della ricerca l’imposizione dei dispositivi individuali delle vie respiratorie sarebbe stata totalmente inutile, se non addirittura fallimentare.

Le mascherine non sono mai servite a proteggerci: parola di Oxoford

Secondo lo studio condotto dal team di ricercatori di Oxford, le mascherine anti Covid non sono mai servite a proteggerci, smantellando numerosi decine di ricerche scientifiche, considerate “inquinate da interessi di potere e commerciali” da Jefferson.

A dirla tutta, la conclusione a cui sono giunti i ricercatori di Oxoford non è la sola. Già uno studio pubblicato sulla rivista Medicine evidenziava “indossare mascherine potrebbe comportare un grande rischio per gli individui, che non sarebbe mitigato da una riduzione del tasso di infezione”. Pertanto, “il loro utilizzo potrebbe essere inadatto, se non controindicato, come intervento epidemiologico contro il Covid – 19”.

Insomma, una tesi che porterebbe a galla una triste realtà: gli studi a sostegno dell’utilità delle mascherine potrebbero essere stati influenzati da interessi di varia natura e indossare la mascherina, in special modo all’aperto, sia stato per lo più inutile se non addirittura dannoso per la nostra salute. Ad ogni modo, non vi è ancora certezza sugli effetti delle mascherine, per cui, non resta che aspettare ulteriori studi.