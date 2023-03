200 mila euro al mese grazie ai social: decide di smettere e andare in pensione, a 11 anni

Vanta un entrata che supera i 200 mila euro al mese, una giovane influencer di Sidney decide di smettere e andare in pensione a soli 11 anni.

La baby imprenditrice Pixie Curtis ha fondato in pochissimo tempo un vero e proprio impero multimiliardario. La giovane influencer australiana ha creato un’irresistibile linea di fasce, fiocchi e accessori per capelli per la vendita online.

In pochissimi giorni l’undicenne di Sidney ha realizzato numeri da capogiro con le vendite online, generando entrate per 200 mila dollari solo nel primo mese dall’uscita della sua linea di fermagli.

Adesso, però, la giovane imprenditrice annuncia di voler prendere una pausa e riprendere in mano la sua vita da adolescente. “Deve concentrarsi sullo studio” ha spiegato la mamma, nonché sua manager, in un’intervista. “Piexie ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo”.

Il fenomeno Pixie Curtis

A soli 11 anni Pixie Curtis ha creato un vero e proprio colosso imprenditoriale, che nel maggio 2022 ha registrato 200 mila dollari di entrate. Un talento imprenditoriale ereditato dalla famiglia, che vive in una villa da diversi milioni di dollari. La sua attività è iniziata per gioco, ma in poco tempo ha fruttato diversi milioni di dollari che le consentiranno di andare abbondantemente in pensione giù da adolescente.

Nel corso dell’intervista rilasciata a News.com.au, la madre di Pixie ha confermato l’interruzione che avverrà nei prossimi mesi, ma ci ha tenuto a precisare che il sito Pixie’s Pix, resterà comunque attivo, per cui, sarà possibile continuare a fare acquisti online: “Tornerà com’era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie”. La baby imprenditrice, oltre a vantare un patrimonio da capogiro, è anche proprietaria di una Mercedes dal valore di oltre 50 mila euro, un regalo fatto dalla madre anche se l’undicenne non può ancora guidare.

Adesso, un periodo di pausa attende la giovane influencer australiana, che potrà finalmente concentrare le sue attenzioni sullo studio e agli amici come una normale adolescente. In realtà, già nel 2021 la mamma di Pixie aveva spiegato che con un patrimonio di oltre un milione di dollari, la piccola avrebbe potuto andare in pensione a 15 anni. Tuttavia, Pixie non sembra voler aspettare tanti anni ed ha annunciato il suo graduale ritiro dall’attività. Ad ogni modo, come abbiamo già detto, lo shop online continuerà ma senza troppe pressioni per Pixie, grazie alla collaborazione della mamma Roxy Jacenko alla quale deve il suo infallibile fiuto per gli affari.