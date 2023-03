Andare a cena fuori e mangiare sano si può ma solo se segui queste regole

Grazie ad alcuni semplici trucchi si può mangiare in modo sano anche quando si va a pranzo o a cena al ristorante. Ecco quali sono i passaggi tassativi da seguire per raggiungere l’obiettivo

Mangiare fuori quando si segue una dieta o comunque si hanno delle abitudini alimentari piuttosto sane non è semplicissimo. Si rischia di andare ad intaccare il proprio percorso e di non essere pienamente soddisfatti di ciò che si è mangiato. Ma niente paura. Esistono dei modi per conciliare queste due esigenze.

In questo modo non bisogna rinunciare a passare del tempo al ristorante con partner, amici, parenti o colleghi. Bisogna però programmare tutto con una certa meticolosità. Ecco nella fattispecie quali passaggi eseguire tassativamente.

Le regole da tenere bene a mente per mangiare fuori senza rinunciare ad un regime alimentare salutare

La prima cosa da fare è decidere in anticipo cosa mangiare. Al passo coi tempi, la maggior parte dei ristoranti hanno i propri menù online. Consultarli preventivamente aiuta a capire quali ingredienti sono contenuti in quel piatto e se tra le varie possibilità c’è quella che più ci aggrada.

Qualora ciò non sia possibile o non ci sia stato tempo per farlo, al momento dell’ordinazione ci si può lasciare andare a tutte le domande del caso senza avere nessun timore. È un diritto del cliente a tutti gli effetti. Laddove in qualche piatto sia presente qualcosa che stona con il proprio regime salutare si può chiedere di rimuoverlo o di sostituirlo con altro.

Optare per le verdure è un altro consiglio da tenere sempre a mente. Ciò non significa dover rinunciare ad un piatto di pasta o a qualche altra pietanza allettante. Ordinare un’insalata come antipasto e un contorno di broccoli o spinaci può cosentire di mangiare un primo senza sbilanciare troppo l’apporto di fibre e altre sostanze nutritive.

Farsi portare i condimenti a parte può aiutare a rendere il propri pasti meno carichi di zuccheri, sali, additivi artificiali. Poter scegliere in autonomia le dosi da utilizzare al momento del condimento è quel piccolo particolare in apparenza superfluo, ma che invece è in grado di fare tutta la differenza del mondo. Bere tanta acqua, non arrivare al ristorante particolarmente affamati (per questo è meglio non saltare gli spuntini) e soprattutto mangiare il giusto senza farsi condizionare da ciò ordinano gli altri, sono altri piccoli segreti per poter rendere più sani e normali i propri pasti fuori casa.