Monete di valore, controlla se possiedi una di queste 50 lire: guadagni tanti soldi!

Esistono particolari monete che promettono guadagni da capogiro! Una di queste, è la moneta da 50 lire. Ecco a quanto ammonta la sua quotazione numismatica.

Sono diverse le monete e le banconote in lire che fanno gola ai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Non solo le banconote da mille lire Montessori o la 10 lire spiga sono ricercate, gli esperti di numismatica considerano estremamente preziose e di valore, anche alcune monete da 50 lire.

Chiaramente le 50 lire non sono tutte uguali e non hanno lo stesso valore. Gli esemplari più preziosi hanno due caratteristiche imprescindibili: la rarità e un ottimo stato di conservazione. Le monete rare sono quelle realizzate in pochi numeri di esemplari oppure quelle che per via di errori di conio sono state prematuramente ritirate dalla circolazione.

Tuttavia, ad una moneta non basta essere rara per raggiungere una valutazione numismatica da diverse migliaia di euro. Infatti, occorre che l’esemplare sia in uno stato di conservazione ottimale, che in gergo viene detto Fior di Conio. Diversamente, una moneta, sebbene rara, potrebbe veder precipitare il suo valore. Ma andiamo a scoprire quali monete da 50 lire possono essere un vero e proprio tesoro nascosto in un cassetto.

Le monete da 50 lire preziose

Nel corso degli anni, sono stati realizzati diversi tipi di 50 lire. Per cui, non sono tutte uguali o hanno lo stesso valore agli occhi degli appassionati di numismatica e dei collezionisti di monete. C’è una moneta da 50 lire che ha una quotazione numismatica davvero incredibile. Questa moneta può valere diverse migliaia di euro, per cui, conviene dare un’occhiata in giro per casa.

L’esemplare di cui stiamo parlando è la 50 lire “progetto Incudine 1954”. L’esemplare, coniato in Acmonital, ha un diametro di 24,8 millimetri ed un peso di 6,25 grammi. Sul dritto della moneta da 50 lire, appare rivolta a destra, la testa di una donna col capo cinto da una corona di foglie di quercia e intorno la dicitura “REPVBBLICA ITALIANA”. Al rovescio, appare il corpo nudo e marmoreo del Dio Vulcano, che lavora alla forgia una vanga. A sinistra appare l’anno di conio e sul fianco la scritta “PROVA IN ACMONITAL”. Infine, a destra è riportato il valore nominale della moneta e la lettera “R” ad indicare la zecca di Roma.

Se a questo punto, ti stai chiedendo quanto vale una moneta da 50 lire di questo tipo, te lo diciamo subito! Un esemplare, in condizioni Fior di Conio, può arrivare tranquillamente a valere 25 mila euro.