Hai progetti per l’Estate? L’Isola d’Elba ti aspetta: 16€ all inclusive | La promo sta per terminare

Se non hai ancora pianificato la tua vacanza estiva e non vuoi spendere troppo è bene sfruttare questa clamorosa opportunità

L’estate si avvicina e con lei le tanto attese vacanze. Nella fase più calda dell’anno infatti sono tantissime le persone che si spostano alla ricerca di un po’ di fresco e soprattutto di un po’ di sano relax.

Le località di mare per forza di cose non tra le più gettonate, ma alle volte possono costare davvero tanto. Se ci si muove per tempo e si scruta bene tra le varie proposte che circolano in rete però si possono abbattere i costi in maniera considerevole.

Un particolare che fa tutta la differenza del mondo e che consente a tante famiglie di potersi spostare senza andare in affanno. In questa sede andremo ad analizzare un’offerta da capogiro che può essere l’ideale per ogni genere di esigenza.

Il pacchetto è reperibile sul noto sito piratiinviaggio che in questo caso propone una meta italiana dal fascino paradisiaco. Curiosi di sapere qual è? Allora salpate a bordo che si parte per un viaggio all’insegna della scoperta.

Isola d’Elba a 16 euro a notte: i dettagli dell’hotel da sogno

Ebbene si, la meta low cost è l’Isola d’Elba, o meglio lo è solo se prenotate in questa struttura pazzesca. Si chiama “Residence Le Acacie” ed è la struttura a 4 stelle meno costosa dell’intera isola. Possiede anche una piscina e soprattutto è posizionato a due passi dalla spiaggia di Naregno.

Inoltre, vanta anche un campo da tennis e un ristorante sulla spiaggia. Le camere sono climatizzate ed hanno un terrazzo o un balcone. Ma il meglio deve ancora venire visto che se si soggiorna in 4 il prezzo a persona è di 16 euro a notte. Un vero e proprio affare, talmente conveniente che quasi non sembra vero.

Le possibili date e le altre informazioni utili

Inoltre se si prenota adesso il prezzo non cambia nemmeno per i periodi di alta stagione che notoriamente e giustamente sono più cari. Fino a settembre ci sono diversi slot utili, tutti da una settimana. D’altronde è impossibile rimanere di meno a queste condizioni.

Chi ha degli animali può portarli tranquillamente e per gli ospiti che viaggiano in macchina c’è anche la possibilità di avere il posto auto. L’altro grande servizio è la cancellazione gratuita che può servire qualora ci siano degli imprevisti dell’ultimo minuto. L’auspicio naturalmente è che non ce ne sia bisogno.