Truffa idraulico, con questa scusa ti sfila 500 euro e non risolve il guasto | Incastralo così

Fate attenzione quando chiamate l’idraulico in situazioni di emergenza. Potrebbe costarvi carissimo anche senza alcun tipo di riparazione

Ritrovarsi alle prese con delle perdite o con il altri problemi alle tubature o alla caldaia è fisiologico. Per questo è necessario avere un idraulico di fiducia da poter chiamare nei casi di necessità.

Quando si vive in città o magari ci si è trasferiti da poco non è semplice poter beneficiare di figure di questo genere e quindi bisogna ripiegare su ciò che si trova tramite gli appositi siti. Una soluzione che sicuramente comporta un dispendio economico maggiore.

Già la chiamata ha un certo costo e a ciò va aggiunto il problema che se è abbastanza complicato fa lievitare notevolmente il prezzo finale. Insomma, non si tratta di un qualcosa da prendere alla leggera.

Se a ciò si aggiungono dei potenziali truffatori o comunque personaggi altamente disonesti il quadro diventa ancor più drammatico. A tal proposito ecco una storia riportato da quicomo che ha dell’incredibile e che la dice lunga su quanto bisogna stare attenti.

L’idraulico da 500 euro in 20 minuti

La protagonista della vicenda è la signora Marzia di Como che in preda al panico per un problema alla doccia (che stava recando danno anche al vicino del piano di sotto) ha chiamato una ditta di pronto intervento trovata in rete. L’idraulico che doveva arrivare in meno di un’ora è arrivato ampiamente dopo e questo è già un punto a sfavore.

Il clou però è che il suo “intervento” è durato meno di 20 minuti e che in questo lasso di tempo non ha tirato fuori nemmeno la cassetta degli attrezzi. Al termine della disamina riferisce alla cliente che in questo momento è meglio tenere chiusa la doccia per evitare problemi e che per cambiare i tubi era meglio chiamare un idraulico non di pronto intervento che avrebbe sicuramente fatto il lavoro ad un prezzo inferiore.

Il prosieguo dell’assurda vicenda

Lui nel frattempo ha preteso 400 euro più Iva per un totale di 488 euro. Una cifra che ha fatto sudare freddo sia lei che il padre ultraottantenne che ha assistito alla scena ma che alla fine hanno pagato visto che l’idraulico non accennava ad abbassare le sua onerosa richiesta.

Ora però come è giusto che sia vogliono andare a fondo e capire cosa c’è dietro. Di fronte ad una cifra del genere è più che normale storcere il naso e fare tutte le verifiche del caso, anche perché a prescindere da tutto il problema della doccia rimane.