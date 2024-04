Truffe agenzie immobiliari, non fidarti di questo annuncio: ti portano via 2500 euro | Evita così il tranello

Sono sempre più numerose le truffe in ambito immobiliare. Andiamo a scoprire come si articolano e cosa fare per poterle sventare

Le truffe riguardano ormai un po’ tutti i settori anche quelli che fino a qualche anno fa sembravano più sicuri. Tra questi c’è sicuramente quello immobiliare che nell’ultimo periodo sta riservando molteplici brutte sorprese.

Sono sempre di più i malviventi che si approfittano di chi ha solo il desiderio di acquistare la casa dei propri sogni. Alcuni purtroppo si fanno ingolosire dal potenziale affare e cadono nella rete di questi loschi criminali.

Nell’ultimo periodo è scattato un vero e proprio allarme sotto questo punto di vista e quindi è bene capire come si articolano questi inganni che possono far perdere delle cifre davvero importanti alle persone.

Conoscerle può essere importante anche per capire come debellarle una volta per tutte. Per questo è importante che chi conosce certe dinamiche divulghi le informazioni a chi è ancora ignaro rispetto a tutto ciò. Andiamo quindi alla scoperta di questo losco mondo truffaldino.

Truffe agenzie immobiliari: il modus operandi

Il tutto si svolge sul web dove ormai gli annunci immobiliari fake sono il pane quotidiano. Si può trovare di tutto dalle ville, agli appartamenti fino ad arrivare alle case al mare o in montagna a prezzi praticamente stracciati. Per un mero calcolo delle probabilità qualcuno che si fa ingolosire spunta sempre fuori.

A quel punto chiama il numero riportato e il finto venditore si spaccia per dipendente di un’agenzia immobiliare per rendere più credibile l’affare e chiede un acconto per bloccare la casa alla vittima che ovviamente è ignara dell’inferno che gli si sta spalancando dinanzi. La carta decisiva che spesso induce i soggetti interessati ad effettuare il bonifico è l’invio di video e immagini di case che in realtà non esistono e che chiaramente non sono in vendita.

Cosa fare per potersi difendere

Dunque un meccanismo collaudato che però si può disinnescare chiedendo informazioni a delle reali agenzie immobiliari. Queste ultime possono dare dei suggerimenti a chi deve comprare casa sui passaggi da seguire e su cosa invece non deve mai fare per nessunissimo motivo.

In ogni caso è bene diffidare dell’online visto che non si sa mai con chi ci si può ritrovare ad avere a che fare. Il faccia a faccia resta il miglior viatico quando ci si deve spingere in trattative immobiliari che come è lecito immaginare sono abbastanza onerose.