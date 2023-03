Tristezza e sbalzi d’umore: quali alimenti devi eliminare dalla tua dieta

Alcuni cibi possono favorire il cattivo umore e stati d’animo caratterizzati dalla tristezza. Scopriamo qual è il miglior regime alimentare per ripristinare il benessere mentale

Il cibo oltre a soddisfare il palato e dare al corpo il nutrimento e le energie necessarie, deve anche fornire un certo benessere psicologico. Infatti secondo alcuni studi c’è una correlazione tra il cibo e l’umore. Alcuni sarebbero in grado di accentuare delle situazioni preesistenti malessere mentale.

Per questo sarebbe opportuno stilare un piano alimentare che contempli tutto ciò che può favorire il buon umore e che riesca ad alleviare questo genere di problematiche che nel caso siano persistenti vanno affrontate nelle sedi opportune e con l’aiuto di figure esperte in materia. Tornando in tema cibo spesso quando si versa in stati depressivi si tende ad aumentare le quantità senza badare alla qualità di ciò che si consuma.

Quali prodotti evitare e quali mangiare quando si è alle prese con il cattivo umore

In primis è bene evitare cibi raffinati e ricchi di grassi oltre che i fritti e gli zuccheri. Altri “finti amici” sono la caffeina e le bevande alcoliche che al contrario possono favorire gli sbalzi di umore repentini. Vanno tassativamente eliminati dalla propria dieta anche gli alimenti contenenti glutamina e quindi glutammato, quelli che hanno al loro interno tiramina come insaccati, carni rosse, carni lavorate e salsa di soia.

Da bandire i cibi molto grassi e ricchi di colesterolo e grassi saturi. Eccedere con zuccheri e carboidrati è un altro errore da non compiere se non si vuole pagare dazio per quanto riguarda l’umore. Quindi, per intenderci mangiare un pezzetto di cioccolata può far sicuramente bene, ma troppe merendine o torte industriali rischiano invece di provocare l’effetto opposto.

Naturalmente esistono tanti altri cibi che si sposano bene con l’umore e aiutano a tenerlo alto. Tra questi si possono annoverare: banane, lenticchie, mirtilli, noci, patata dolce, pomodori, spinaci, yogurt e cioccolato fondente. Sono un mix di vitamine benefiche come quelle del gruppo B ed E ma anche di magnesio, melatonina, fosforo e licopene. Quest’ultimo è un vero e proprio antidepressivo.

Per effetto di ciò una potenziale alimentazione ideale (chiaramente pattuita con un nutrizionista) potrebbe essere a base di ortaggi, legumi, frutta secca e ricca di acidi grassi e omega3 e al contempo povera di colesterolo, grassi saturi e caffeina. L’alcol andrebbe eliminato se non in qualche sporadica occasioni e in quantità esigue. Ritagliarsi un po’ di spazio per l’attività fisica può essere quel pizzico finale in grado di far tornare il buon umore.