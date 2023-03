Bonus vacanze: come ottenere il contributo dell’Inps fino a 1.400 euro

Il bonus vacanze riguarda i soggiorni in Italia da luglio ad ottobre 2023. Chi può ottenerlo e in che modo si può aspirare alla cifra massima erogata dall’Inps

Il bonus vacanza potrà essere richiesto anche nel 2023. Si tratta di un incentivo che consente alle persone di potersi rilassare in giro per l’Italia al mare, in montagna e in luoghi culturali. Può essere erogato fino ad un massimo di 1.400 euro.

Riguarda il periodo che va da luglio 2023 ad ottobre 2023 ed è rivolto ad una determinata platea di beneficiari. Scopriamo nel dettaglio chi sono e tutto ciò che bisogna sapere su questa misura che può consentire a diverse famiglie italiane di soggiornare in diverse strutture ricettive sparse sul territorio nazionale.

Bonus vacanze: beneficiari, requisiti e modalità di presentazione della domanda

Nello specifico si chiama Estate INPSieme Senior e il bando ha in serbo per circa 4.000 pensionati, i loro congiunti e figli disabili conviventi la possibilità di usufruire di un contributo fino a 1.400 euro per le vacanze estive o autunnali. È rivolto ai pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007 numero 45, pensionati che appartengono alla gestione fondo ex IPOST, i coniugi e i figli conviventi disabili.

Il tutto però è correlato all’Isee del soggetto richiedenti. Se rientra negli 8.000 euro l’importo erogato sarà quello massimo. Scenderà fino al 60% per i redditi che superano i 72.000 euro. L’importo massimo può essere di 800 euro se riferito ad un soggiorno in Italia che duri almeno 8 giorni e 7 notti e di 1.400 qualora la vacanza sia di 15 giorni e 14 notti. Naturalmente deve svolgersi sempre nel Bel Paese.

La domanda per poter partecipare al bando deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Per poter accedere è indispensabile avere o lo SPID o la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’Inps riconosce un sussidio totale o parziale a copertura del costo di un pacchetto di soggiorno in Italia, fornito da soggetti che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio). Il pacchetto dovrà comprendere diverse spese, tra le quali si possono annoverare quelle di alloggio presso le strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio oltre di eventuali spese per gite, escursioni, attività sportive e attività ludico-ricreative. A tutto ciò bisogna aggiungere anche le coperture assicurative che possono essere fondamentali quando si pianifica una vacanza di più giorni.