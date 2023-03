Bollette alle stelle, posso pagarle con il Reddito di Cittadinanza? Attenti alla risposta

Con i costi delle utenze alle stelle, sono in molti a chiedersi se sia possibile pagarle con il Reddito di Cittadinanza senza rischiare eventuali sanzioni. Facciamo il punto della situazione.

Il Reddito di Cittadinanza è il sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Dal momento del riconoscimento del beneficio, l’INPS procederà all’accredito mensile degli importi spettanti su un’apposita Carta di pagamento elettronica.

Il sussidio, introdotto a partire dal 2019 dall’ex Governo Conte, è utilizzabile per l’acquisto di diversi beni e servizi. Nonostante, comunemente, si pensi che con il reddito di cittadinanza si possano comprare solo beni e servizi di prima necessità, evitando quindi le spese superflue, in realtà non è così. Infatti, il legislatore si è limitato a redigere esclusivamente un elenco di spese vietate.

Con i soldi accreditati sulla carta RdC non possono essere acquistati:

• giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

• armi

• navi o imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuale

• materiale pornografico e beni e servizi per adulti

• articoli di gioielleria

• articoli di pellicceria

• servizi finanziari e creditizi

• servizi di trasferimento di denaro

• servizi assicurativi

In più, il reddito di cittadinanza non può essere utilizzato per fare acquisti presso gallerie d’arte o affini, né presso club privati. Quindi, il sussidio può essere utilizzato per pagare le bollette? Si, ma solo per determinati tipi.

Bollette alle stelle: si possono pagare con la carta Rdc?

Abbiamo visto che la carta Rdc non può essere utilizzata per tutti gli acquisti, ma c’è un apposito elenco di spese vietate, pena la sospensione del beneficio. Gli acquisti vietati vanno dai gioielli ai giochi che prevedono vincite in denaro. Il legislatore ha previsto anche alcune condizioni in cui è vietato l’utilizzo della carta RdC come, ad esempio, per fare acquisti all’estero, online o tramite canali di direct marketing. Per quanto riguarda le bollette, è consentito l’utilizzo di carta RdC per pagarle, ma solo per determinati tipi di bollette.

Con i soldi accreditati sulla carta apposita, si possono pagare le utenze di luce e gas. Tuttavia, non è consentito pagare le bollette del telefono e quelle per internet a casa non essendo considerati beni primari.

Ricordiamo che è previsto anche il prelievo di denaro in contante entro una determinata soglia, che parte da 100 euro al mese per i single a salire gradualmente a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare interessato. Infine, è importante sapere che l’importo riconosciuto con il reddito di cittadinanza va utilizzato per intero ogni mese, non essendo previste operazioni di “risparmio”.