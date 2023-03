Se sogni di fare il poliziotto è arrivato il tuo momento, serve la patente B

Se hai sempre sognato di entrare in Polizia, questo è il momento giusto. È stato pubblicato il Concorso pubblico per diventare poliziotti per chi possiede i requisiti. Ecco quali sono e come fare domanda.

Il Comune di San Donato Milanese ha emesso il Bando di Concorso per ruoli specifici nella Polizia Locale, con contratto particolarmente vantaggioso. Di cosa si tratta? Scoprilo subito e partecipa anche tu.

Concorso pubblico Polizia Locale Milano

È stata aperta l’iscrizione alla domanda di ammissione al Concorso per 5 agenti di P.L. Categoria C in servizio autonomo per la Polizia Locale di San Donato Milanese.

I partecipanti devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver conseguito il diploma di maturità;

aver compiuto i 18 anni e non superare i 40 anni;

possedere la patente cat. B o oltre tale categoria;

essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 comma 2 descritti nella Legge n. 65 del 7 marzo 1986 riguardante gli Agenti di Pubblica Sicurezza.

Dove inviare la domanda di partecipazione al Concorso della Polizia Locale

Se in possesso di tutte le caratteristiche e documentazione necessario per partecipare, si può inviare la domanda in diversi modi.

Tra questi troviamo le seguenti modalità:

visitare il sito ufficiale www.sandonatoWEB.ecivis.it dove poter visionare il bando e trovare tutte le informazioni necessarie;

contattare l’ente responsabile delle assunzioni presso il Comune di San Donato M.se all’ufficio Servizio Personale tel. 02.52772466 oppure 02.5277246.

Quali sono le prove d’esame da sostenere

Gli aspiranti poliziotti dovranno passare una preselezione concorsuale che avverrà alle ore 14:30 il 14 aprile corrente anno. Tale opzione deve essere attivata e confermata, in caso contrario si passa all’esecuzione della prova scritta per entrare a far parte della Polizia Locale come agente.

Il Concorso pubblico prevede prove da superare in materia di:

normative amministrative e procedimenti relativi

diritto amministrativo e costituzionale

norme riguardanti il lavoro in qualità di dipendente di P.A.

ordinamento relativo agli Enti Locali

conoscenza del diritto penale

regolamento della P.L. nazionale e regionale

conoscenza del Codice stradale

norme che regolano le depenalizzazioni

utilizzo degli strumenti informatici necessari per lo svolgimento dell’attività

prova di inglese

La prova scritta avviene tramite testi con risposta aperta o chiusa, esercizi specifici oppure un testo da scrivere riguardo agli argomenti descritti.

Prova orale del Concorso pubblico per Polizia Locale

Ogni candidato dovrà sostenere una prova orale riguardante gli argomenti indicati precedentemente compresa una prova sulla lingua inglese e conoscenze informatiche. Inoltre possono essere fatte al partecipante al concorso, domande riguardanti il curriculum vitae inviato in fase di richiesta.

Prova fisica e attitudinale del corsista per il ruolo di poliziotto

Il colloquio può proseguire con una o più prove atte a verificare l’attitudine del partecipante all’attività di poliziotto. Il candidato deve avere un perfetto equilibrio psicofisico per poter essere ritenuto idoneo al ruolo. La prova fisica riguarda lo svolgimento di 3 prove pratiche di attività fisica indispensabili per poter svolgere il lavoro di agente di Polizia Locale.

Per le prove orali ci si deve recare in via C. Battisti, 2 presso il Palazzo del Comuni di San Donato M.se. I test di attitudine fisica, invece, verranno effettuati nel luogo che sarà comunicato ai partecipanti al Concorso Pubblico che supereranno la prova scritta.