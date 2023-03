Mobili antichi e vintage, dove acquistarli online: le migliori opportunità

Molte persone sono alla ricerca di mobili vecchi o vintage per l’arredamento della propria casa. Ecco dove poterli trovare in giro per il web su siti affidabili

L’arredamento di casa è qualcosa di estremamente soggettivo e nonostante le moderne collezioni disponibili nei grandi store di mobili in tanti propendono per qualcosa di più particolare, anche un po’ datato alle volte.

Non sono rari i casi in cui le famiglie optano almeno per alcune aree della propria abitazione per armadi, cassettiere, sedie, tavolino, scrittoi un po’ risalenti al passato. Il fascino vintage d’altronde è capace di rapire sia le vecchie che le nuove generazioni. Ma dove bisogna andare per reperibile questi materiali che richiamano ai decenni passati?

Mobili antichi e vintage e dove trovarli: i migliori portali in cui cercarli

Al passo coi tempi sono molteplici le opportunità online sotto questo punto di vista non mancano. Dai grandi marketplace ai negozi indipendenti passando dai siti più istituzionali agli account Instagram il panorama è piuttosto ampio. Chiaramente bisogna tener conto anche dei propri gusti e delle esigenze economiche, che soprattutto in questa fase non possono essere riposte in secondo piano.

Iniziando dai negozi online indipendenti, tra i primi da consultare c’è senz’altro “Punch the Clock”. Si occupa di design di metà secolo per un budget di fascia media. Un po’ diverso è il “Tat Londra”. Si tratta dell’ex stylist di House & Garden Charlie Porter che raccoglie oggetti decorativi che richiamano lo stile kitsch.

“Thea Speke” è invece l’ideale per chi è interessato agli oggetti di antiquariato. Dal suo shop online si possono reperire prodotti provenienti da Italia, Francia e Scandinavia. Altri negozi attraverso cui è possibile acquistare accessori per l’arrendamento un po’ più attempati sono “TradChap” (rintracciabile su Instagram), “Ceraudo” (si possono trovare oggetti vintage ristrutturati) e “Cart House” (dispone di tavoli e armadi in legno e tappeti a prezzi non elevati).

Per quanto concerne i mercati online oltre ad un grande classico come eBay dove la scelta è vastissima, non sono da sottovalutare il Marketplace di Facebook, “The Saleroom” (piattaforma online per le aste), “1stDibs”, “Vinterior”, “Etsy”, “Selency”, “Decorative Collective” e “Collettivo Kairos”.

Passando agli account Instagram, di seguito, ecco alcuni tra i più gettonati:

@perferctenglishstuff,

@relic_interiors,

@walliscottage,

@gzbadboysantiques,

@johncornallantiques,

@folie_chambre,

@cherubsect,

@motherglass.

Questi sono solo alcuni, chiaramente rovistando sul noto social network si possono trovare anche tante altre opportunità. In generale la rete offre diverse opzioni tutte piuttosto convenienti per chi è attratto da questi pezzi pregiati.