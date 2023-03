Saverio Costanzo: chi è e che lavora fa il figlio di Maurizio Costanzo

Andiamo a conoscere meglio Saverio Costanzo figlio del compianto Maurizio Costanzo scomparso di recente. Di cosa si occupa e quali sono le principali informazioni sulla sua vita privata

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato in dote anche diverse attenzioni intorno ai suoi familiari. Tralasciando la moglie Maria De Filippi nota praticamente a tutti gli italiani, in questa fase la stampa si è focalizzata in maniera particolare sui suoi tre figli Camilla, Gabriele e Saverio.

Quest’ultimo è senza dubbio il più conosciuto dei tre visto che seppur in maniera diversa rispetto al padre, anche lui si occupa di spettacolo. Conosciamolo meglio cercando di capire gli aspetti essenziali delle sue attività e della sua vita privata.

Saverio Costanzo: chi è e di cosa si occupa

Nato a Roma il 28 settembre del 1975, Saverio Costanzo è il secondo figlio che Maurizio avuto dalla sua prima moglie Flaminia Morandi, anch’egli giornalista come il marito. Laureatosi in Sociologia della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Saverio si ritaglia uno spazio tutto suo nel mondo dei grandi media.

Inizia con la radio e poi passa alla televisione come sceneggiatore e autore di spot pubblicitari. La sua grande passione però è la regia, ragion per cui si trasferisce a New York. Lì lavora come aiuto regista e documentarista per poi aprire la sua casa di produzione, la Offside, grazie a cui produce documentari e programma a sfondo storico per la tv.

Tra i suoi successi più significativi vanno annoverati il Nastro d’Argento e il David di Donatello nel 2005 come miglior regista emergente. Nel 2007 il suo secondo lavoro viene presentato al Festival del cinema di Berlino. In seguito si dedica alle serie tv come ad esempio “In Treatment” con Sergio Castellitto, Adriano Giannini e Kasia Smutniak. Negli ultimi anni invece ha avuto un gran successo grazie alla regia de “L’amica geniale” serie televisiva campione di ascolti.

I particolari sulla sua famiglia

Passando agli aspetti meramente privati della vita di Saverio Costanzo nel 2006 conosce Sabrina Nobile che ai tempi era un’inviata del noto programma di Italia 1 “Le Iene”. Dopo un anno la coppia dà alla luce due gemelli, Bernardo e Tito. Dopo diversi anni di relazione i due prendono strade diverse. Attualmente è legato all’attrice fiorentina Alba Rohrwacher (44 anni), che Saverio ha incontrato sul set de “La solitudine dei numeri primi”. Non si hanno troppe altre informazioni sul suo conto visto che nonostante la notorietà è una persona piuttosto riservata.