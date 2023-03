Erasmus del lavoro, mancano pochi giorni all’inizio di questa incredibile opportunità, meglio affrettarsi

Effettuare un Erasmus per i giovani rappresenta non solo un’incredibile opportunità di crescita personale, con questo progetto infatti si potranno trovare nuovi sbocchi professionali.

L’iniziativa proposta è destinata a tutti quei giovani che non studiano, non lavorano e non sanno da che punto partire per inserirsi in contesti appartenenti al mondo del lavoro per cominciare il proprio percorso destinato all’indipendenza economica.

Il progetto prende il nome di ALMA e deriva dall’acronimo Aim, Learn, Master, Achieve (Aspirare, Imparare, Conoscere, Raggiungere/Conseguire) e consentirà a tantissimi giovani di trovare il proprio posto attraverso la conoscenza di una moltitudine di contesti diversi, situati in molteplici luoghi situati soprattutto nell’area europea.

Questo Erasmus ha l’obiettivo di contrastare i numeri spaventosi della disoccupazione giovanile che, come spiega anche l’Istat, è in costante crescita ormai da troppo tempo. Alma è stata creata tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE+) ed offre un’esperienza professionale supervisionata per 2-6 mesi in un paese appartenente all’Unione Europea, accompagnando i giovani tra i 18 e 29 anni in un percorso di crescita personale e professionale.

Il progetto è destinato ai giovani che non trovano lavoro, che sono disoccupati o che si trovano in gravi difficoltà economiche e grazie ai 15 milioni di euro forniti dai fondi europei ALMA coprirà i costi del viaggio, dell’assicurazione, della sicurezza sociale, di vitto e alloggio, dell’accompagnamento e della consulenza durante tutto l’arco dell’esperienza lavorativa.

Come partecipare all’Erasmus del lavoro

Le organizzazioni pubbliche e private interessate a questa iniziativa, con la quale si potrà diminuire notevolmente l’esclusione sociale dei giovani tra i 18 e 29 anni, avranno tempo fino al 15 Marzo 2023 per fare richiesta contattando empl-alma@ec.europa.eu, dopo aver consultato il manuale di orientamento presente sul sito ufficiale dell’Unione Europea.

Gli interessati seguiranno un iter composto in due fasi, nella prima chiamata Star-up dura massimo 4 mesi ed avrà l’obiettivo di delineare le condizioni di collaborazione previsti per la creazione delle varie opportunità lavorative, la seconda chiamata fase di implementazione durerà 14 mesi e consisterà nella ricerca e preparazione dei giovani partecipanti e nella realizzazione dell’Erasmus stesso.

Il secondo step include anche un periodo di follow-up dei ragazzi che dovranno essere un minimo di 2 gruppi da 8-12 membri, i quali avranno bisogno di consulenze, tutor e sostenitori non solo per il lavoro ma anche per l’esperienza in sé. Le aziende dovranno poi fornire un resoconto finale in cui saranno chiamati ad analizzare e mettere in chiaro l’impatto che l’iniziativa ha avuto sull’azienda, i piani futuri e le raccomandazioni.