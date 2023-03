Diplomati o laureati: chi guadagna di più? La risposta non è per niente scontata

Andiamo a scoprire chi guadagna di più tra un laureato e un diplomato secondo un recente studio in merito. La risposta non è così prevedibile come si può erroneamente pensare

Nell’immaginario collettivo essere in possesso di una laurea significa guadagnare di più rispetto ad avere solo un diploma. Un studio condotto ultimamente ha portato alla luce uno scenario totalmente diverso, in cui la differenza non è poi così abissale.

Cerchiamo capire le differenze che ci sono tra le due categorie e quali sono i guadagni potenziali che si possono ottenere in base alla ricerca del Centro Studi Impresa Lavoro che partendo dai dati rilasciati dall’Istat ha condotto la sua analisi in merito.

Diplomati e laureati: ecco chi guadagna di più

Prendendo in esame diverse persone con gradi di studio differenti (laurea, diploma e licenza media) è venuto fuori qualcosa che in pochi hanno contemplato prima d’ora. In Italia un individuo che ha concluso le scuole medie percepisce in linea di massima 11,11 euro lordi, mentre chi ha un diploma 11,95 euro. I laureati invece arrivano a circa 14,57 euro lordi per ogni ora di lavoro.

Duque poco meno di 3,50 euro in più rispetto a chi non ha fatto il medesimo percorso di studi. Un quadro per niente roseo che si collega anche a quello del crollo degli stipendi in molte province. A ciò bisogna aggiungere che i diplomati solitamente iniziano a lavorare prima visto che poi non proseguono con la carriera universitaria. Quindi hanno anche un maggior quantitativo di contributi alle spalle.

Il divario meno ampio si registra in Puglia dove la differenza all’ora è di 1,89 euro. In Lombardia al contrario la forbice può arrivare anche a 5,33 euro lordi all’ora tra chi ha una laurea e chi si è è fermato alle scuole medie o alle elementari. Nel resto del Bel Paese i numeri sono piuttosto simili, eccetto che nel Lazio (4,87 euro lordi all’ora) e la Provincia Autonoma di Bolzano (4,49 euro lordi all’ora).

Un altro aspetto interessante è la diversità di retribuzione tra uomo e donna con il medesimo titolo di studio. I maschi possono contare circa lo 0,85 euro all’ora in più rispetto alle femmine. I territori dove c’è una differenza ancor più marcata sono Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Liguria con 1,23 euro, 1,21 euro e 1,22 euro lordi in favore del genere maschile. Insomma, uno studio piuttosto interessante che sicuramente farà discutere e darà adito ad ulteriori riflessioni in merito al tema degli stipendi.