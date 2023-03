Case a 1 euro, è tutto magicamente vero: dove non arrivi tu ci pensano i Bonus

Cosa bisogna sapere prima di cimentarsi nell’acquisto di case a 1 euro. Ecco quali sono le agevolazioni previste e i requisiti basilari che bisogna avere per concludere l’operazione

Acquistare case a 1 euro non è più una novità al giorno d’oggi. Il progetto partito circa 15 anni fa per la prima volta in Sicilia nel corso del tempo ha preso sempre più forma e oggi è sempre più un’alternativa per chi ha intenzione di acquisire la proprietà di un immobile.

Il proprietario lo cede al Comune che successivamente lo mette in vendita al modico prezzo di un caffè, ma con alcuni vincoli a cui adempiere tassativamente. Il tutto ha come obiettivo quello di combattere lo spopolamento di alcuni piccolissimi centri sparsi sull’intera penisola italiana.

Case a 1 euro: come funziona e dove comprarle in Italia

Quando si percorre questa strada è necessario essere consapevoli che i lavori di ristrutturazione entro 365 giorni sono d’obbligo. La maggior parte della case disponibili al prezzo sopracitato sono infatti antiche e quindi allo stato originario. Ma a fronte di un costo d’acquisto così basso, ci si può tranquillamente lasciar andare a degli accorgimenti finalizzati all’abitabilità.

Una volta compreso ciò non basta altro che contattare i Comuni che hanno messo in vendita le case ed esprimere il proprio interesse e farsi carico delle spese che ne derivano. Già menzionate quelle di restauro (per cui ci si può avvalere di diversi bonus varati dal Governo), ci sono anche le spese notarili, dell’avviamento dei lavori oltre che di una polizza fideiussoria della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.

Non sono previsti limiti reddituali o patrimoniali. Tutti possono accedere all’iniziativa a patto che rispettino le procedure di cui sopra. Possono farlo anche i cittadini stranieri, a patto però che abbiano un codice fiscale italiano. È infatti necessario per poter effettuare il pagamento delle tasse.

Ma dove si può investire in tal senso? Le occasioni non mancano a partire dalla Sicilia, terra che ha dato i natali alle “case a 1 euro”. Qui si può realizzare il sogno di avere una casa a pochi passi da un mare cristallino. Per chi ama la montagna ci sono tanti paesini in Valle d’Aosta, mentre chi vuole rimanere vicino ai grandi centro può verificare nei comuni situatati nell’area di Roma, Firenze e Como. Sulla pagina ufficiale dell’iniziativa si può consultare la lista completa delle case disponibili sul mercato e pronte per essere acquistate.