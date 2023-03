Google offre una montagna di soldi a chi sa fare questa piccola mansione

L’azienda informatica statunitense ha deciso di offrire del denaro a chiunque sia in grado di aiutarla in un’attività fondamentale per la sua sopravvivenza. Scopriamo di cosa si tratta

Tra i segreti dei successi di Google c’è sicuramente la capacità di tenere sotto controllo i vari bug e malfunzionamenti che insorgono costantemente. Chiaramente ciò comporta degli investimenti importanti visto che queste problematiche sono sempre dietro l’angolo.

Ma quanto spende il colosso americano per far funzionare tutto alla perfezione e consentire agli utenti di non avere brutte sorprese? La risposta non è propriamente univoca ma è decisamente curiosa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questa tematica di interesse comune.

Quanto paga Google a coloro che sono in grado di scovare dei bug di sistema

Il primo punto da analizzare è che al contrario di quanto si possa pensare il brand non ha collaboratori interni per questi aspetti, ma si avvale di team esterni e su un sistema di premiazione piuttosto remunerativo. Nel 2022 ad esempio sono stati stesi oltre 12 milioni di dollari in sicurezza informatica.

Diversi i premi dispensati ai numerosi ricercatori che hanno scovato dei bug all’interno del vastissimo universo di Google. Stando ad un post pubblicato sul blog dell’azienda, più di 700 ricercatori provenienti da 68 paesi diversi hanno contribuito ad identificare oltre 2.900 problemi di sicurezza nel corso dell’anno. Il tutto grazie ad un sistema di sicurezza istituito da Google ribattezzato Vulnerability Rewards Programs. È aperto a tutti i ricercatori di sicurezza e prevede delle ricompense per le anomalie scoperte e segnalate secondo le regole indicate.

Per quanto concerne gli aspetti meramente economici, il premio più alto pari a 605.000 dollari è stato assegnato per una relazione che illustrava una catena di exploit di ben cinque bug all’interno del sistema Android. Nel 2021 il medesimo ricercatore aveva portato alla luce un’altra catena di bug in Android e ha ricevuto un compenso di 157.000 dollari.

Tornando allo scorso anno, tramite l’ACSRP (Android Chipset Security Reward Program), Google ha elargito ricompense ad alcuni ricercatori per un ammontare complessivo di 486.00 dollari. L’azienda ha pagato invece un totale di 4 milioni di dollari sempre nel 2022 ad un gruppo che ha scoperto 363 vulnerabilità nel browser Chrome e 110 problemi di sicurezza in ChromeOS. In generale il programma di ricompensa lanciato da Google ha premiato più di 100 cacciatori di bug a cui sono stati dispensati oltre 110.00 dollari. Ma non è tutto. Ha deciso di assegnare anche circa 250.000 dollari in sovvenzioni a più di 170 ricercatori.