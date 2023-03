Whatsapp, arriva la nuova funzione che gli utenti aspettavano da tempo

Grazie a questa upgrade ideata dai tecnici di Whatsapp sarà possibile svolgere un’attività piuttosto comoda che aiuterà e non poco i fruitori nella loro quotidianità

La tecnologia ha indubbiamente cambiato il mondo della comunicazione, rendendolo ancor più veloce ed efficace. Ad esempio un tempo parlare con le persone che vivevano lontano era una piuttosto difficile. Oggi con un click si può arrivare istantaneamente in Australia che come è ben noto è ben distante e ha una differenza di fuso orario di 10 ore.

Whatsapp è senz’altro uno degli strumenti che ha permesso questa rivoluzione. Da quando è stato ideato nel 2009 da due ex dipendenti della società informatica Yahoo, si è diffuso rapidamente diventando un servizio di cui oggi praticamente nessuno può fare a meno. Che sia per svago o per lavoro è indispensabile per poter parlare con gli altri e ricevere delle risposte pressoché istantanee.

Whatsapp: cosa sarà possibile fare grazie a questa innovazione

Le chiamate e alle videochiamate Whatsapp sono un po’ l’emblema di questo processo evolutivo e hanno aiutato e non poco le persone soprattutto durante le varie fasi di lockdown. Recentemente è stato ampliato il numero dei partecipanti in contemporanea che possono arrivare fino a 32.

E proprio a proposito di queste chiamate è stato rilasciato un ulteriore aggiornamenti da parte dei tecnici della famosa applicazione appartenente al gruppo imprenditoriale Meta. Stando a quanto riferito dovrebbe essere disponibile prima per Android rispetto ad iOS dato che è già in fase di sviluppo la beta 2.23.4.4 per Android. Niente paura però per chi ha Apple. Infatti è stato annunciato che anche per loro la funzione sia in preparazione.

Ma di cosa si tratta? Cosa consente di fare questa upgrade? Il nome è piuttosto esplicativo in tal senso. Infatti si chiama “Pianifica le chiamate di gruppo” e permette di programmare chiamate con più utenti. Visto l’allargamento della platea di partecipanti disporre di una possibilità del genere permette di fare le cose con calma e di poter gestire al meglio le chiamate.

Con questa opzione è possibile non perdersi eventi o riunioni importanti a prescindere dal fatto che queste riguardino la sfera lavorativa o quella ricreativa. Si potrà dare un nome alla call e anche un oggetto, in modo tale da far capire subito agli altri qual è il focus della conversazione. Disponibile sia per le vocali che per le video, l’aspetto peculiare sta proprio nella possibilità di fissare una data e un orario. I membri del gruppo dal canto loro riceveranno una notifica che li avviserà della chiamata pianificata.