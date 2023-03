Tutto quello che c’è da sapere sul passaporto, come si richiede e quanto costa

Viaggiare al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea è sicuramente molto emozionante, tra i preparativi della valigia, gli itinerari e le guide però bisogna anche ricordarsi di richiedere il proprio passaporto.

Il passaporto è un documento essenziale nel momento in cui si ha intenzione di lasciare i confini europei e comporta dei costi non indifferenti, ecco quanto costa, quando scade e come si può ottenere o rinnovare questo documento.

Rilasciato dalle Questure e dalle Rappresentanze diplomatico-consolari di tutto il mondo, il passaporto è un libretto costituito da 48 pagine e contenente un microchip associato a tutte le informazioni identificative del cittadino. Il documento ha una validità di 10 anni e può essere rinnovato anche in caso di furto o smarrimento.

Per richiedere il passaporto sono necessari:

il modulo di richiesta (che si trova sul sito della Polizia di Stato) opportunamente compilato

un documento di riconoscimento

la stampa della registrazione al sito agenda passaporto

2 foto tessere

la ricevuta di pagamento di 42,50 euro intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze

una marca da bollo da 73,50 euro

Il costo complessivo è di 116 euro, in cui sono compresi un versamento da 42,50 euro, una marca da bollo da 73,50 euro ed un bollettino postale da 42,50 euro, oltre agli 9,05 richiesti per la domiciliazione del documento.

Come fare il passaporto, quanto costa e quanto dura

I tempi di rilascio del documento sono compresi tra 2 e 20 giorni, tuttavia negli ultimi mesi la situazione è piuttosto peggiorata, infatti per ricevere il proprio passaporto si rischiava di aspettare molte settimane o addirittura mesi. Grazie alle ultime novità apportate dal Governo all’interno del “piano straordinario” la consegna dei passaporti potrà però ora avvenire in maniera molto più efficiente e veloce, infatti è stato deciso di cambiare i giorni gli orari di apertura dedicati al pubblico.

La validità del passaporto cambia a seconda della fascia di età del soggetto, per i neonati ad esempio il documento è valido per 3 anni (0-3), dai 3 anni fino ai 18 il rinnovo deve essere effettuato ogni 5 anni. Per tutti i maggiorenni invece il passaporto rimane valido per ben 10 anni. Il documento è richiesto anche per gli animali di compagnia, i quali devono essere riconoscibili attraverso la lettura del chip e devono avere il Certificato di Espatrio.

In caso di furto o smarrimento del passaporto mentre si è all’estero, è importante rivolgersi immediatamente al consolato, qui sarà possibile avere un documento provvisorio denominato ETD (Emergency Travel Document) che sarà utile fino al rientro in Italia.