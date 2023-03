Il lavoro più richiesto (e più pagato) del momento: quanto guadagna un camionista

In una nazione in cui i trasporti su gomma rappresentano l’80% della preferenza riguardo la tipologia degli spostamenti e dei trasferimenti, la figura dell’autista risulta essere estremamente essenziale.

Tra le professioni più in voga degli ultimi anni compaiono sicuramente esperti del mondo digital e del green, tuttavia un settore che non ha mai smesso di crescere, nemmeno con la crisi, è quello dei trasporti, ecco quanto può guadagnare un camionista.

Autisti di autobus, camionisti e corrieri sono tutt’oggi, nonostante i vari incentivi statali, estremamente carenti infatti la continua crescita del settore dei trasporti è sempre in cerca di nuove risorse da assumere per soddisfare la richiesta dei clienti, per quanto riguarda il trasporto merci, e per garantire un servizio di trasporto pubblico più che efficiente per i tanti pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno devono percorrere viaggi a lungo o corto raggio.

Il camionista nello specifico si occupa del trasporto di merci per conto di terze aziende e può occuparsi di consegnare e ritirare beni di diverse tipologie, comprendendo prodotti industriali, materiali edili, beni di largo consumo, prodotti alimentari, carburanti, automobili, animali vivi e beni deperibili.

La patente richiesta per guidare i mezzi più utilizzati, ovvero autocarri, autotreni e autoarticolati, sono la C e la CQC che sicuramente richiedono un investimento economico importante ma che abilitano alla guida di mezzi pesanti destinati al trasporto merci.

Quanto guadagnano i camionisti

Il lavoro di camionista ha sicuramente alcuni svantaggi, infatti a causa delle tabelle di marcia bisogna spesso stare lontani da casa per diversi giorni, bisogna avere un livello di concentrazione molto elevato e può essere anche molto stressante a lungo andare. Gli aspetti positivi fortunatamente però riescono a compensare ampiamente quelli negativi, a partire dallo stipendio.

Nonostante il compenso cambi da azienda ad azienda, lo stipendio medio dei camionisti italiani si aggira intorno ai 1.700 euro netti al mese, il compenso però cambia ovviamente in base all’esperienza ed alle proprie competenze, partendo da 1.400 euro per i neofiti fino ad arrivare a superare i 2.500 euro per i professionisti più esperti.

A queste cifre bisogna poi considerare tutti gli aumenti dovuti al lavoro svolto durante gli orari notturni, durante i giorni festivi e così via. Per cominciare a lavorare come camionista è sufficiente ottenere le patenti, sfruttando quando possibile anche gli aiuti statali, e procedere con l’invio dei curriculum alle aziende più interessanti e per le quali si vorrebbe lavorare.