Trasloco, quanto mi costi? 5 trucchi per pagare (molto) meno

Andare a vivere in una nuova casa è sicuramente un evento unico ed emozionante, peccato che trasferirsi comporti generalmente delle spese molto elevate, ecco 5 trucchi facili per risparmiare sul trasloco.

Pagare il meno possibile un trasloco è di sicuro l’obiettivo di molte persone che hanno bisogno di cambiare casa, tuttavia non sempre si hanno idee sul come raggiungere tale risultato senza perdere del tutto la sanità mentale durante un evento così stressante della propria vita.

Il trasloco, si sa, è un momento impegnativo della vita nel quale non solo bisogna fare i conti con il numero di beni in proprio possesso, riscoprendo magari oggetti dall’alto valore sentimentale da cui è impossibile separarsi, ma è anche necessario avere un ottimo piano organizzativo, seguendo ad esempio questi 5 consigli.

Per imballare i propri beni non è necessario acquistare scatoloni dalle ditte o nei negozi di casalinghi, infatti con un po’ di inventiva si possono richiedere numerose scatole ai supermercati, i quali hanno settimanalmente bancali pieni di scatole da riciclare.

Quando si finisce di inscatolare tutti gli oggetti, i vestiti e gli orpelli può capitare di ritrovarsi con mobili vuoti che sono spesso incredibilmente ingombranti o non più di proprio gusto. Per risolvere il problema, qualora non si abbia intenzione di smontare e trasportare tutti i mobili, ci si può rivolgere ai mercati di compravendita dell’usato, vendendo i mobili privatamente tramite annunci o richiedendo il servizio direttamente alla ditta di traslochi.

5 consigli per abbattere i costi del trasloco

Rivolgersi ad una ditta di traslocatori professionisti può essere sicuramente una scelta saggia se non si ha intenzione di fare mille viaggi caricandosi il peso degli scatoloni, tuttavia questo potrebbe comportare costi molto elevati, ecco perché è consigliabile noleggiare furgoni di grandi dimensioni e chiedere aiuto ad amici e familiari, magari in cambio di un pagamento più modesto o di una bella cena.

Nel caso in cui non si vogliano vendere i mobili ma ci si rende conto del fatto che, magari per stile o per questioni di spazio, questi non si adattano bene alla nuova casa, si può procedere con la loro modifica magari acquistando nuove pitture o coperture, questo farà risparmiare tantissimi soldi.

Se si ha paura di affrontare un momento simile da soli ci si può sempre rivolgere alle ditte specializzate, magari avendo cura di scattare fotografie ai mobili o agli oggetti più preziosi prima di effettuare il trasloco e confrontando i prezzi dei preventivi delle decine e decine di ditte che si trovano online.